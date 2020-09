Ehrenvorsitz für die Rentnerin

Die Genossenschaft zur Förderung der Schweinehaltung hat bei der jüngsten Vertreter-Versammlung Geschäftsführerin Annette Niggemeyer offiziell verabschiedet. Die Diplom-Agraringenieurin startete am 1. April 1985 und wurde 1993 Geschäftsführerin. Seit dem 25. August 1995 war sie über nun 25 Jahre geschäftsführendes Vorstandsmitglied. Aktuell wird überlegt, ihr Fachwissen ab Oktober bei Projekten einzubinden. „Voller Herzblut, Fachwissen und Engagement leitete sie die Geschicke der GFS lang. Insbesondere für ihre hervorragenden Leistungen, ihre positive Ausstrahlung sowie ihre empathische und motivierende Art gegenüber Kunden und Mitarbeitern wurde sie von Beginn ihrer Karriere an überaus geschätzt“, teilt das Unternehmen mit.

Dr. Friedrich-Wilhelm Hottelmann, als ehemaliger Geschäftsführer der GFS, Herr Bernhard Finke als Ehrenvorsitzender im Vorstand, Bernhard Stenmans als Aufsichtsratsvorsitzender und Paul Hegemann als Vorstandsvorsitzender bedankten sich bei Annette Niggemeyer für ihre ausgezeichneten Leistungen. Deswegen und aufgrund ihres uneigennützigen Einsatzes wurde ihr der Ehrenvorsitz im Vorstand verliehen. Alle Redner waren sich einig, dass sich viele die GFS gar nicht ohne sie vorstellen können.

Die Vertreterversammlung, die im März von Corona kassiert wurde, fand jetzt in Saerbeck statt. Geschäftsführerin Dr. Meike Friedrichs referierte über die Neuheiten im genetischen Portfolio der insgesamt 2357 Eber der GFS und über die Übernahme des 50-prozentigen Geschäftsanteiles der GFS von der ZBH an der ZBH/GFS Gesellschaft zum 1. Juni 2020. Zudem eröffnete sie die neuen Chancen und Möglichkeiten der GFS durch die zwei Kooperationen.

In 2019 wurden 4,03 Millionen Spermaportionen verkauft (-4,2 Prozent).

Als Nachfolger von Annette Niggemeyer wurde Hans-Jörg Eynck aus Steinfurt vorgestellt. Er präsentierte Aktuelles zur Spermaproduktion. Zudem veranschaulichte er unterschiedliche Stallkühlungssysteme, die bei der GFS in Rees und Griesheim umgesetzt wurden.

Geschäftsführer Josef Brüninghoff berichtete, dass in 2019 der Umsatz auf 13,8 Millionen Euro (Umsätze gesamt; davon 1,3 Millionen Euro Umsatz mit verbundenen Unternehmen) in den Zubehörbereichen Rind und Schwein gesteigert werden konnte. Der Umsatz in den Niederlanden beim Agro Top-Shop blieb hinter den Erwartungen zurück. Weiter stellte er Aktuelles aus der Top-Animal-Service GmbH vor und präsentierte kurz den PigletSnoozer. Zudem wurden Aufgaben in Vorstand und Aufsichtsrat bei den Wahlen besetzt.