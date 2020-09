TuS Ascheberg will dem Zufall keine Chance geben

Der Ball rollt und fliegt wieder. Das inzwischen fünf Mal angepasste Hygienekonzept erlaubt es den Sportlern beim TuS Ascheberg seit dem Sommer wieder, ihrer Lieblingsbeschäftigung auch vor Zuschauern nachzugehen. Kathrin Mühlenbäumer hat die Konzepte mit dem Vorstand und den Abteilungsvorständen in enger Absprache mit der Gemeinde Ascheberg erarbeitet. So ausgetüftelt die Vorgaben mit Einbahnstraßen in Hallen und auf Plätzen auch sind, eins ist der TuS-Geschäftsführerin wichtig: „Ohne das Mitmachen der Sportler und Besucher wird es schwer. Jeder muss die Eigenverantwortung groß schreiben.“

Der Rasenplatz an der Nordkirchener Straße darf nur über den Eingang zwischen Sporthalle und Profilschule betreten werden. Fürs Verlassen des Geländes ist der bisherige Haupteingang am Parkplatz zum Ausgang geworden. Empfangen werden die Besucher von einem Stand an dem die Kontaktdaten erfasst werden. Dort wartet auch ein Desinfektionsspender auf sie. Die Sporthalle nebenan darf nur durch den Sportlereingang betreten und den Zuschauereingang verlassen werden. Bis zur Tribüne (für Zuschauer) oder zum Hallenboden (für Sportler) herrscht Maskenpflicht. Das Abstand-Halten obliegt den Besuchern. Dort greift für Mühlenbäumer die Eigenverantwortung: „Die Leute kennen die Regeln und müssen sich daran halten.“

Anfangs haben die Sportler trainiert, ohne die Umkleiden zu betreten. Jetzt dürfen zeitgleich sechs Sportler eine Kabine mit den Duschen nutzen. Das wird bei zunehmendem Meisterschaftsbetrieb in der Halle schwierig werden: „Dann muss man sich mal schneller duschen und umziehen“, appelliert Mühlenbäumer an die Sportler, das Nadelöhr nicht zum Ärgernis werden zu lassen.

Neben den amtlichen Schutzvorgaben sind auch Regeln der Verbände zu beachten. Werden in der Halle die Kontaktdaten in Listen erfasst, müssen die Besucher von Fußballspielen einzelne Zettel ausfüllen. Das ganze Papier wird vor Ort eingeschlossen gelagert. „Die Verwaltung hat beim Vorliegen eines Verdachtsfalls die Möglichkeit die Listen einzusehen“, berichtet Mühlenbäumer. Alles, was vier Wochen alt ist, kommt in den Papierschredder.

Zu beachten sind in allen Bereichen Obergrenzen. Auf und neben dem Fußballplatz dürfen maximal 300 Menschen sein. In der Halle Nordkirchener Straße inklusive Trainer und Helfer 30 Personen und 100 Zuschauer. Beim Tischtennis an der Herberner Straße sind gerade einmal acht Trainingsteilnehmer gleichzeitig erlaubt. „Dort melden sich die Sportler über eine App an“, berichtet Mühlenbäumer, wie die Vorgabe umgesetzt wird, ohne dass Sportler vor der Halle kehrt machen müssen, weil alle Trainingsplätze ausgebucht sind.

Die Handballer bekamen den zweiten Lockdown im Kreis Warendorf über die HSG mit und müssen in Drensteinfurt andere Regeln für die Dreingauhalle hinnehmen als in Ascheberg. Weil dort die Kabinen nach dem Schulsport nicht bis zum Vereinstraining gereinigt werden können, dürfen sie dort nicht genutzt werden.

Fünf Mal hat Mühlenbäumer das Regelwerk angepasst, die sechste Änderung wird in diesem dynamischen Prozess folgen. Trotzdem werden Geschäftsführerin und Verantwortliche nicht müde werden, Sport unter den jeweils geltenden Regeln zu ermöglichen.