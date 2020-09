Macher und Mitmacher sind sich einig: Im Frühjahr 2021 soll es eine Gewerbeschau im Ascheberger Westen geben. „Alle waren dafür, sie nicht jetzt schon abzusagen“, berichtet Daniela Klaas aus dem dreiköpfigen Organisatorenteam von einem Treffen der beteiligten Unternehmen. Der erste Schritt in Richtung „Go West“ ist klar definiert. „Wir müssen prüfen, welche Auflagen es gibt“, sagt Klaas, die sich die Gemeinde Ascheberg mit im Veranstaltungsboot wünscht, denn ein passendes Konzept könne nur gemeinsam mit den Behörden erarbeitet werden.

Die Gewerbeschau im Westen findet alle zwei Jahre statt. In vielen Bereichen sind die Angebote unter freiem Himmel zu finden. Das gehört zu den Chancen, die Veranstaltung durchführen zu dürfen. Und es entspricht der Richtung der Organisatoren: „Wir müssen davon ausgehen, dass uns das Coronavirus noch länger begleiten wird und wir damit leben müssen“, sagt Klaas. Die Konsequenz könne aber nicht sein, alles dauerhaft ausfallen zu lassen. Vielmehr müsse nach Wegen gesucht werden, Veranstaltungen mit dem nötigen Gesundheitsschutz aufzuziehen. Wenn eine Cafeteria in einem Gebäude nicht gehe, müsse man sie vielleicht an der frischen Luft anbieten.

Klar ist, dass eine Gewerbeschau unter Corona-Bedingungen mehr Arbeit machen wird als ohnehin für die beiden Tage im März schon zu leisten ist. „So etwas zu planen macht Spaß, wenn alle mitmachen“, hält Klaas dagegen und stellt heraus, dass die gemeinsame Arbeit für die Veranstaltung den Zusammenhalt des Gebietes stärke. Das ist auch ein Grund, die Gewerbeschau nicht jetzt schon abzusagen. „Wir können die leidgeprüften Schausteller unterstützen, die schon länger nichts mehr verdient haben“, sagt die Organisatorin, die mit Petra Kröger und Hendrik Ligges in der ersten Reihe steht. Sie nennt noch einen weiteren Grund, für das Festhalten an den Plänen: „Für die meisten Betriebe ist das Imagepflege. Sie können sich an den Tagen präsentieren. Zu verdienen ist nicht viel. Wir tun das auch für den Ort, damit dort etwas los ist.

Geplant ist wie in den vergangenen Jahren das Wochenende zwei Wochen nach Ostern zu nehmen. Das wäre im nächsten Jahr der 17./18. April 2021.