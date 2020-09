Die Nagra, die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle in der Schweiz, hat den Vertragsumfang des seit Anfang 2019 laufenden Erkundungsbohrprogramms mit dem Ascheberger Experten-Unternehmen erweitert. Nach der erfolgreichen Fertigstellung der Bohrungen in Bülach und Marthalen durch die Daldrup & Söhne AG wurde mit der jüngst beauftragten Bohrung Bözberg bereits begonnen. Die Fertigstellung der Arbeiten in Bözberg wird für November 2020 erwartet und kann damit umsatz- und ergebnisseitig im Geschäftsjahr 2020 verbucht werden. Bei der Bohrung in Bözberg handelt es sich um die dritte Bohrung im Rahmen des mehrjährigen Erkundungsbohrprojektes.

Für das Geschäftsjahr 2021 wurde die Erweiterung des Auftrags um eine vierte und eine gegebenenfalls noch erforderliche fünfte Bohrung mit der Nagra vereinbart und damit für Daldrup die Auslastung in der Schweiz für das Geschäftsjahr 2021 gesichert, teilt die Aktiengesellschaft mit.

Die Nagra sucht einen geeigneten Standort für ein geologisches Tiefenlager für radioaktive Abfälle in der Schweiz. Die Bohrungen sollen das geologische Gesamtbild der potenziellen Standortregionen vervollständigen und so die Wahl des sichersten Standorts für ein Tiefenlager ermöglichen, heißt es abschließend.