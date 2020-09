Ernährungstrends 2020 – diesem Thema widmet sich ein informatives Vortragsangebot des Volkshochschulkreises. Zuhörer erfahren nicht nur in der Theorie, was derzeit hoch im Kurs liegt, auch praktisch werden Besucher auf die Probe gestellt und eingeladen selbst zuzugreifen: Können Insekten einen Beitrag zur Welternährung leisten? Was sich hinter dem Begriff Nicecream verbirgt und wohin zukünftig die Reise der Ernährungstrends gehen wird, wird ebenso erläutert. Der Vortrag befasst sich mit grundsätzlichen Herausforderungen der Welternährung und potenziellen Lösungsansätzen. Dabei sollen vor allem innovative Lösungsansätze in den Fokus gerückt und gleichzeitig auch ein kritischer Blick auf neue Ernährungstrends geworfen werden. Einige Kostproben werden dabei auch auf den Tisch kommen.

Referent Dr. Steven Engler ist Projektleiter der AG Gesellschaft und Nachhaltigkeit im Wandel am Geographischen Institut, Ruhr-Universität Bochum .

Der Vortrag bildet die Auftaktveranstaltung einer Vortragsreihe in Kooperation mit der Ruhr-Universität Bochum rund um das Thema Nachhaltigkeit. Die Referenten befassen sich mit Klimafragen, unserem Umgang mit Plastik, Bürgerbeteiligung in der Energiewende und den globalen Auswirkungen des Klimawandels. Weitere Vorträge finden in Lüdinghausen, Nordkirchen, Olfen und Senden statt. Alle Vorträge der Reihe sind kostenfrei.

Der Vortrag zu den Ernährungstrends findet am 28. September (Montag) ab 18 Uhr im Bürgerforum im Ascheberger Rathaus statt. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Aktuelle Hygienestandards und Corona-Schutzbestimmungen werden berücksichtigt. Anmeldungen nimmt Andrea Schubert in der Geschäftsstelle der VHS in Ascheberg entgegen. Online-Anmeldungen sind auf www.vhs-luedinghausen.de möglich.