Das nächste - und für dieses Jahr letzte - Schlosskonzert Westerwinkel folgt in kurzem Abstand. Schon am Sonntag (4. Oktober) um 19 Uhr ist das Ensemble Più zu Gast, dieses Mal allerdings in der Kirche St. Anna in Davensberg.

Es gibt klassische und romantische Kammermusik für Oboe beziehungsweise Englischhorn und Streichtrio zu hören. In dieser seltenen Besetzung werden zunächst Werke der weniger bekannten Komponisten Swan Hennessy und Josef Woelfl geboten, im zweiten Teil dann von Beethoven, Schubert – in reiner Streicherbesetzung das Trio B-Dur – und Mozart.

Das Ensemble Più besteht aus Mitgliedern von nordrhein-westfälischen Orchestern und musiziert seit langem in dieser Besetzung. Andreas Gosling ist seit 1998 Solo-Englischhornist bei den Essener Philharmonikern und hat einen Lehrauftrag an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf. Eva Gosling war Mitglied der Niederrheinischen Sinfoniker, der Essener Philharmoniker und ist seit 2018 Mitglied der Bergischen Symphoniker. Martin Börner ist seit 1992 Mitglied der Niederrheinischen Sinfoniker und Vorspieler der Bratschen. Markus Beul ist nach Stationen als 2. Solo-Cellist in Konstanz und Antwerpen seit 1996 Mitglied der Dortmunder Philharmoniker und ebenso wie Martin Börner Mitglied des ALMA-Quartetts.

Eintrittskarten wird es nicht geben, da in der Kirche aufgrund örtlicher Regeln kein Eintritt genommen werden darf. Die Musikschule vertraut aber darauf, auf Spendenbasis wenigstens den gleichen Betrag zu erhalten wie durch die sonst üblichen Eintrittspreise von 15 Euro, zehn Euro für Schüler und Studenten und für unter 18-jährige Schüler der Musikschule Ascheberg 7,50 Euro.

Reservierungen sind ab sofort möglich. Um das Konzert regelgerecht durchführen zu können, bittet die Musikschule um rechtzeitige Voranmeldung, damit das Konzert in Ruhe vorbereitet werden kann, am liebsten per E-Mail. Es wird ferner darum gebeten, die zur Dokumentation notwendigen Angaben Name, Adresse und Telefon gleich mitzuschicken, das erleichtert die Organisation am Konzerttag. Diese Daten werden vier Wochen lang aufbewahrt und anschließend vernichtet. Ob das Konzert auch noch spontan besucht werden, wird auf der Website und über den Anrufbeantworter bekanntgegeben. Am besten bringt man dann einen Zettel mit den notwendigen Angaben zur Rückverfolgbarkeit schon mit.

Kontakt: Musikschule Ascheberg 0 25 93/ 95 10 51, E-Mail: info@musikschule-ascheberg.de, Webseite: www.schlosskonzerte-westerwinkel.de.