Ein Trio aus Ascheberg und Nottuln lädt Besucher und Kunstinteressenten zur Kunstausstellung am 3. und 4. Oktober (Samstag/Sonntag) in die „Halle Pictorius“ des Schlosses Nordkirchen ein. Die Öffnungszeiten sind an beiden Tagen von 11 bis 17 Uhr. Zu sehen sind ausgestellte von Alicja Balawender Nitsche (Öl- und Acrylmalerei auf Leinwand), Gabi Schneider-Heinrich (Acryl- und Ölmalerei auf Leinwand) und Annemarie Berlin (Kunst in Fotografie).

Balawender Nitsche malt beseelt, wie sie gerade die Formen und Farben empfindet. Dabei entstehen: Blumen, Landschaften und Tiere. Gabi Schneider-Heinrich erschafft mit Vorliebe maritime Malerei, Stilleben und auch abstrakte Werke. So kann der Betrachter auch seine Fantasie mit einbringen. Zur Umsetzung benutzt die Künstlerin unter anderem auch Acrylspachtelmasse, Schwamm, Pinsel, Spachtel, Sand und andere Hilfsmittel. Sämtliche Exponate können auch erworben werden. Es gelten die derzeitigen Hygienevorschriften.