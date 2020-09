Der Standort war in der Politik bis zuletzt umstritten. Beim Umbau der Lüdinghauser Straße in Ascheberg sollen die Container von ihrem jetzigen Standort in Richtung Bushaltehäuschen Adamsgasse verrückt werden. Die Bauchschmerzen der Kommunalpolitiker linderte erst ein zweiter Entwurf, der beispielsweise Fußgänger hinter den Containern vorbeiführte. Richtig zufrieden war mit dem beschlossenen Standort aber kaum ein Beteiligter.

Aus dem Umfeld des verlegten Container-Standortes ist jetzt ein Bürgerantrag zu dieser Thematik eingereicht worden. Besonders legen die Autoren Lisa Holzapfel , Karl Sorges und Maria Stork auf drei Punkte wert: „Die Fahrradspur, die wegen der brisanten Gefährdungslage in diesem Bereich, über die man sich ja einig ist, extra in Rot markiert werden wird, wird auf einer Länge von etwas drei Fahrzeuglängen unterbrochen, um Platz für die Altglasanlieferer zu schaffen. Wohin sollen die Radfahrer, die sicherlich auch zunehmend schneller unterwegs sein werden, ausweichen? Und was ist, wenn sich beim Ausweichvorgang plötzlich eine Autotür öffnet?“

Altglasanlieferer aus Richtung Sandstraße kommend würden wenden müssen, dies an der nächstmöglichen Stelle tun und das sei die Adamsgasse. Verkehrstechnisch stelle das Rückwärtsfahren auf diese vielbefahrene Straße über die Fahrradspur hinweg eine nicht zu vernachlässigende Gefahrenquelle dar. Zudem werde beim Leeren der Container durch diesen Vorgang der Verkehr auf der Fahrbahn der Lüdinghauser Straße regelmäßig nahezu zum Erliegen kommen. Die Frage des zügigen Durchkommens der Feuerwehr im Notfall sei hier ungeklärt.

Die Verwaltung nimmt den Bürgerantrag nicht nur ernst, aktuell wird sogar überlegt, auf den Standort an der Lüdinghauser Straße zu verzichten. Die Verpackungsverordnung, so Bürgermeister Dr. Bert Risthaus auf WN-Anfrage, sei in einer neuen Version nicht mehr so fordernd, was prominente und zentrale Plätze für Containerstandorte angehe: „Wenn es andere Standorte gibt, an denen wir die geforderten Mengen erzielen können, können wir möglicherweise auf den Standort verzichten.“ Aktuell werde die Novelle der Verordnung genauso geprüft wie Standortalternativen.