Das Programm der Schlösserachse Nordkirchen und Westerwinkel bietet am 7. Oktober (Mittwoch) von 16 bis etwa 17.45 Uhr eine Radtour auf den Spuren der Wölfe in NRW für die ganze Familie an. Begleitet wird die Tour von Birgit Stephan , Mitarbeiterin des Naturschutzzentrums des Kreises Coesfeld, die viele interessante Informationen zum Leben und Rückkehr des Wolfes geben wird. Sie vermittelt auch die alte Geschichte, die sich fast wie ein Krimi liest, als es im Winter 1835 darum ging, wer den letzten Wolf in Herbern erlegt und somit Anspruch auf das ausgesetzte Schussgeld hatte.

Ein zentrales Thema wird auch die Rückkehr des europaweit geschützten Wildtieres „Canis lupus“ sein. Inzwischen gibt es wieder zahlreiche Wölfe in Deutschland. Das ein oder andere Mal war Isegrim bereits in NRW auf „Stippvisite“. Aber was heißt das für die Menschen und Tiere hier? Antworten dazu gibt Birgit Stephan, heißt es in der Ankündigung der Schlösserachsen-Organisatoren. Eine Anmeldung für die Tour ist beim Ascheberg Marketing telefonisch 0 25 93/6 09 13 00) beziehungsweise per E-Mail unter info@ascheberg-marketing.de möglich. Die Kosten betragen für Erwachsene drei Euro, Kinder sind kostenfrei. Voraussetzung sind verkehrstechnisch intakte Räder, Fahrradhelme werden empfohlen. Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekanntgegeben.