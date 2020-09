Das Dorf feiert Jubiläum

Ein kleiner flacher Hügel, eine Kirche, um die sich locker ein paar Häuschen gruppieren. Ein kleiner Graben, der vor einfallenden Räuberbanden schützen soll. Wir schreiben das neunte Jahrhundert nach Christi, das Jahr 890. Geld spielt bereits eine Rolle. Deswegen wird in einem Heberegister erstmals der Name Ascheberg erwähnt – vor 1130 Jahren.

„Uureckio“ heißt der Mann, der den Mönchen der Abtei Werden an der Ruhr eine Unze schuldet. Nachnamen gibt es noch nicht, auch keine postalischen Adressen. Deswegen setzen die schlauen Mönche eine Besonderheit des Wohnortes hinter den Rufnamen. Kirche, Häuser und Graben sind eingerahmt von vielen Bäumen, vornehmlich Eschen. Flugs wird „in ascasberg“ dazu geschrieben, und alle Unklarheiten über die Identität des Schuldners sind beseitigt.

1100 Jahre Ascheberg im Jahr 1990 1/99 1100 Jahre Ascheberg 1990 Foto: WN-Archiv

In einer Broschüre der Pfarrgemeinde abgedruckt, fällt das lateindurchsetzte Althochdeutsch in fast unleserlicher Schrift Heimatfreunden Anfang 1990 in die Hände. Die Idee eines Dorffestes wird geboren und das gesamte Dorf mit seinen Vereinen zieht mit. 1100 Jahre Ascheberg werden im September unter anderem mit einem großen Festumzug und einem Zeltabend gefeiert.