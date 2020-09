SV Herbern will den Sprung wagen

Abschied vom Sportplatz an der Werner Straße

Herbern -

Von Isabell Schütte

Mit einer deutlichen Mehrheit hat sich der SV Herbern bei seiner Versammlung am Sonntag für den Ausbau der Sportstätten am Siepen ausgesprochen. Damit würde die alte Heimat an der Werner Straße dann Geschichte sein.