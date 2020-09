Am 30. September wird Werner Krampe den Kirchplatz von St. Anna nach zwanzig Jahren und sechs Monaten treuer Dienste verlassen. Für diese Leistungen gebühren ihm hohes Lob und Dank, die ihm am Wochenende beim offiziellen Abschied im Gottesdienst zuteil wurden.

Gerda Taubitz und seine Frau Christel überredeten ihn im Frühjahr 2000, rund um die Kirche die Beete zu pflegen und jahreszeitlich zu bepflanzen. Seither hat er sich um die die Pflege des Davensberger Kirchplatzes zu übernehmen. Als seine Frau Christel 2006 verstarb, übernahm Werner sofort ihren Aufgabenbereich. Das bedeutete, im Sommer Rasen mähen, Lindenblüten einzusammeln, Verkehrswege und –flächen fegen und vom Unkraut im Pflaster befreien. Im Winter kamen dann Glätte- und Schneeräumdienste hinzu.

Im Laufe der Zeit übernahm Werner Krampe auch die Pflegearbeiten am Rasen und den Gehölzen im Außenbereich der Kita und in Pastors Garten. Nicht genug damit: die größeren Rasenflächen auf dem Friedhof wurden von ihm kurz gehalten, die Wasserpumpe auf dem Friedhof zum Winter ausgebaut und im Frühsommer wieder eingebaut. An der neuen dritten Wasserzapfstelle betonierte er mal eben die Halterungen für die Gießkannen ein und zuletzt setzte er die Fundamente, auf der er die neue Bank im Eingangsbereich zwischen der gestifteten Madonnenfigur auf dem Friedhof fixierte.

Krampe ist gebürtiger Davensberger. Schon ein Vierteljahrhundert vor seiner Kirchplatzpflege war der 78-Jährige häufig ehrenamtlich für St. Anna tätig: so riss er mit anderen um 1975 die alte Sakristei der Burgkapelle ab und setzte ebenso Mitte der 1970er Jahre die Fundamente für die Mauern und Stufen um das erneuerte, heutige Hochkreuz auf dem Friedhof. „Alles, was er bei diesen Diensten anfasste tat er mit großer Gründlichkeit und Zuverlässigkeit“, würdigt Dr. Hubertus Erfmann die Arbeit: „Werner Krampe hat sich um St. Anna in Davensberg verdient gemacht, und er hätte den St. Anna– Orden verdient, wenn es diesen denn gäbe! So bleibt der Kirchengemeinde nun aber, ihm ein hohes Lob für seine Leistungen und größten Dank auszusprechen.“