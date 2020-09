Gestern haben an den Straßen Hoveloh, Paul-Keller Straße, Berkentrup, Wittekindstraße, Wagenfelderstraße, Langenölser Straße, Bispingheide und im Zufahrtsbereich Frenkings Weide in Ascheberg Asphaltsanierungsarbeiten begonnen. In einem ersten Schritt wurden Fahrbahnen abgefräst und das Material abgefahren. Während der Arbeiten wird es zeitweise zu Vollsperrungen der einzelnen Straßen kommen. Die betroffenen Anlieger werden rechtzeitig von der Baufirma informiert. Darüber hinaus werden die einzelnen Bauabschnitte so koordiniert, dass eine Erreichbarkeit über die Haupterschließungen möglichst gegeben ist.