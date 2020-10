Die Flugsicherer stehen mit ihrem Veto dem Ausbau der Windenergie in der Gemeinde Ascheberg im Weg. Deswegen ist der Blick frei auf Windräder in der Nachbarschaft. Seit zwei Jahren steht ein 229 Meter hohes Windrad in der Bauerschaft Wessel, fast direkt auf der Grenze zu Ascheberg. Geschäftsführer Lukas Sebbel hat den WN einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht.