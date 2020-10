Kleine Auszeit für die Seele

Ganz leise macht sich der Ton im Zimmer breit. Hörbar und auch fühlbar. Wie? Auf meinem Bauch steht eine Klangschale. Ich höre den Ton, den Monika Teigel ihr entlockt. Und ich spüre ihn. Wellenförmig zieht er seine Kreise in meinem Körper. Logisch, die Klangschale ist auf meinem Bauch platziert. Es ist ein angenehmes Gefühl. Und irgendwie beruhigend. Als der Ton langsam verebbt, folgt der nächste Ton, als der mit Filz bezogene Schlegel die goldfarbene Oberfläche der Klangschale berührt. Entspannung macht sich breit. Den flauschigen Teppich auf dem ich liege, bemerke ich fast gar nicht mehr. Auf einmal nehme ich einen zweiten Ton neben mir wahr. Zarter und heller klingend gesellt er sich zu dem anderen Ton. Ich werde aufmerksam. Dann bin ich überrascht, als Monika Teigel mir erzählt, dass die zweite Klangschale gar nicht neben mir steht, sondern hinter meinen Füßen. Die Töne werden langsam leiser und schwellen mit jedem zarten Schlag an die Klangschalen wieder an. Ein herrliches Gefühl. Beinahe schlaf ich ein – so entspannend ist es.

Und genau das ist es, was die Klangschalentherapie ausmacht: Hören, fühlen, sehen – es werden viele Sinne gleichzeitig angesprochen. Selbst, wenn man wie ich, die Augen gerade geschlossen hat.

Das Besondere bei dieser klangvollen Arbeit ist, dass es sich dabei nicht etwa um eine neue Erfindung handelt. Nein, die positive Wirkung von Klangschalen auf die Menschen ist schon lange bekannt und heutzutage sogar wissenschaftlich bewiesen. „Es sind ganz feine Vibrationen die dabei entstehen und die sind messbar“, hat mir Monika Teigel eingangs erklärt. Wie man es sich am besten vorstellt? So, als ob ein Stein ins Wasser fällt. Schaut man genau hin, sieht man, dass er viele kleine Wellen bildet, sobald er eintaucht. „Unser Körper besteht zum großen Teil aus Wasser, ähnlich sind die Wirkungen dann auf ihn, wenn die Töne der Klangschalen im Spiel sind“, erläutert Monika Teigel. Sie kennt die positive Wirkung der Klangschalen auf die Menschen. Das was sie hier tut, hat sie schließlich von der Pike auf gelernt. Denn sie hat die Ausbildung zur Peter Hess Klangmassagepraktikerin absolviert.

„Als gelernte Krankenschwester weiß ich um die Notwendigkeit der Prävention“, sagt die Herbernerin. Mit Prävention meint sie in diesem Falle, die Fähigkeit zu entspannen. Dass das in Zeiten wie diesen nicht immer gerade einfach ist, ist ihr bewusst. „Aber im Gegensatz zum Autogenen Training, wo man viel üben muss, um zum gewünschten Erfolg zu gelangen, führen die Klangschalen schneller zum Erfolg“, sagt sie. Ich merke es gerade selber. Es ist ganz einfach: Loslassen, sich fallen lassen – eine kleine Auszeit für die Seele. Und das in meinem Fall bei der Arbeit. Ist das herrlich. Monika Teigel hat mir überdies noch einiges zu den unterschiedlichen Klangschalen erklärt. Das unterschiedliche Schlegel und unterschiedlich große Klangschalen mit hohen und tiefen Tönen ganz viel verschiedene Klänge erzeugen, davon durfte ich mich selbst überzeugen.

Am Dienstag (6. Oktober) lädt Monika Teigel in der Orangerie zu einer Fantasiereise mit Klängen ein. Dabei werden auch Achtsamkeitsübungen vorgestellt. Weitere Termine werden am 13. und 20. Oktober (jeweils von 19.30 bis 21 Uhr) angeboten. Die Klangreise kann sowohl für einen als auch für alle Termine gebucht werden.