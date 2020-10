Der Name ist Programm. „Più“ ist italienisch und heißt „mehr“. Und genau das hätte das Publikum vom gleichnamigen Ensemble gerne gehört. Denn das Programm „klassisch romantisch!“, das das Quartett am Sonntag als letztes Schlosskonzert der diesjährigen Reihe präsentierte, fand großen Anklang bei den Besuchern. Die nicht alltägliche Besetzung des Ensemble Piú bedingt, dass die Zuhörer in der Davenberger St. Anna-Kirche in den Genuss klangvoller Raritäten der Musikliteratur kamen.

Normalerweise hätte das Ensemble bereits im Frühjahr auf Einladung der Musikschule Ascheberg in Schloss Westerwinkel gastieren sollen. Aber Covid-19 machte der Planung einen Strich durch die Rechnung. „Wir sind froh, dass die Schlosskonzerte trotzdem noch stattfinden können, und dass sie uns die Treue halten“, wandte sich Musikschulleiter Christoph Hönig an die Besucher. Die Veranstaltung war in die Davensberger St. Anna Kirche verlegt worden, um ausreichend Abstand gewährleisten zu können. Trotzdem vermochte das Ensemble più dem Konzert eine beinahe intime Atmosphäre zu verleihen. Es mag an der spürbaren Begeisterung der Musiker für die ausgewählten Werke gelegen haben. Denn sie hatten für ihr Programm „klassisch romantisch!“ Stücke ausgesucht, die sonst wenig Beachtung finden. So die vier „Pieces Celtiques opus 59“ von Swan Hennessy, mit denen Andreas Gosling (Oboe, Englischhorn), Eva Gosling (Violine), Martin Börner (Viola) und Markus Beul (Violincello) das Konzert eröffnen. In der reizvollen Komposition erinnert sich der amerikanische Komponist seiner irischen Wurzeln und bringt sie in keltischen Tänzen zum Klingen. Maßgeblich geprägt wird dies durch den Einsatz des Englischhorns, das, eine Quinte tiefer gestimmt als die Oboe, die typisch irische Melancholie intoniert. Anschließend gibt es ein Quartett von Joseph Woelfl zu hören. Der Zeitgenosse Mozarts und Beethovens war einer der erfolgreichsten Komponisten seiner Zeit und machte europaweit Karriere. Trotzdem werden seine Werke nur selten gespielt. „Es ist traumhafte Musik, spannend und mit interessanten Wendungen. Schade, dass sie heute so unbekannt ist“, bedauert Oboist Andreas Gosling.

Den zweiten Konzertteil bestreitet das Quartett zwar mit bekannten Komponisten, aber deren teils weniger bekannten Werken. So wie das Streichtrio B-Dur von Franz Schubert, von dem es nur den ersten Satz gibt. Es blieb unvollendet, der Grund für den Abbruch der Komposition ist unbekannt. Doch die drei Streicher des Ensembles lassen den Satz mit seinen Reminiszenzen an Mozart an Haydn bezaubernd erstrahlen und machen ihn zur reizvollen Miniatur. Zuvor hatten die Musiker in der Besetzung mit Oboe, Viola und Violine bereits mit Beethovens Variationen über Mozarts „Reich mir die Hand“ begeistert.

Den Schlusspunkt des Konzerts bildete Mozarts „Quartett F-Dur für Oboe und Streicher“, das er einem der besten Oboisten seiner Zeit auf den Leib schrieb. Das bietet Andreas Gosling Raum, um virtuos aufzuspielen. Einmal mehr wird hier aber auch die enge Verbundenheit der Musiker durch tiefe klangliche Harmonie hörbar. Ein Glanzpunkt zum Ausklang, den das Publikum mit viel Beifall honoriert. Eine Zugabe aus den Quartetten von Louis Massonneau rundet den Abend ab.