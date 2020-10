Zum ersten Mal lud jetzt die Herberner Landjugend zur Erntedankmesse mit einer anschließender Treckersegnung ein. Die Resonanz auf dieses Angebot war groß. Nach der traditionellen Messe in der St. Benedikt Kirche setzten sich die Traktoren vom Kirchplatz aus in Richtung Dorfmitte in Bewegung. Gesegnet wurden die Fahrzeuge während der Durchfahrt durch das Dorf. Pfarrer Stefan Schürmeyer stand an der Treppe zur Kirche und hatte allerhand zu tun. Denn rund 35 Trecker waren mit von der Partie, die meisten von ihnen waren sogar festlich geschmückt.

An der Südstraße hatten sich zudem viele Zuschauer eingefunden, die mit genügend Abstand das Ereignis mitverfolgten anschauten, filmten und fotografierten. „Endlich ist wieder was los im Dorf“, war wohl der meist gesagte Satz während der Segnung.

„Pfarrer Stefan Schürmeyer hatte diese tolle Idee. Die Landjugend hat bei der Ausübung natürlich gerne unterstützt und da die Aktion ist Corona-tauglich ist, gab es überhaupt keine Bedenken“, sagt Pressesprecherin Franziska Wesselmann von der KLJB Herbern.

Auch die Zuschauer hielten sich an die Hygienevorschriften. Familien standen zusammen und wenn der Abstand nicht gegeben war, wurden Masken getragen. Zudem zeigte sich Petrus auch wohlgesonnen. Leichter Regen setzte erst nach der Dorfrundfahrt ein. „Es war wirklich toll und es hat allen Spaß gemacht“, sagte Wesselmann. Das Weihwasser musste im Übrigen für die Aktion extra fertiggestellt werden, denn in Kirchen ist es ja zur Zeit aufgrund der Hygienevorschriften nicht gestattet. „Eine tolle Aktion, die gerne auch in Zukunft so beibehalten werden kann“, so der Herberner Acki Trittschack.