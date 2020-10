Satt Rabatt für heimattreue Kunden

Wie heißt es doch so schön: Der frühe Vogel fängt den Wurm. Gleichwohl geht es nicht um nackte Würmchen, sondern um bare Münze, wenn am Donnerstag (8. Oktober) der brandneue Ascheberg Gutschein an den Start geht. Denn diese erste Auflage des Coupons wird von der Gemeinde Ascheberg mit einem Zuschuss von 20 Prozent gefördert. So kostet der (kleinste) 12-Euro-Gutschein lediglich zehn Euro. Den (größten) 120-Euro-Gutschein gibt es für 100 Euro. Diese Rabattaktion gilt zunächst bis zum 30. November oder bis das Förder-Budget ausgeschöpft ist. Einlösbar sind die Gutscheine in 37 örtlichen Geschäften – weitere sollen hinzukommen.

Der 120-Euro-Gutschein ist begrenzte Zeit für 100 Euro zu haben. Foto: Siegmar Syffus

„Als Gemeinde geben wir einen Zuschuss von insgesamt 25 000 Euro. Dies möchten wir nicht nur als Corona-Maßnahme verstanden wissen, sondern als langfristige Investition zur Stärkung des stationären Handels und damit zur Lebendigkeit der Ortskerne in Ascheberg, Herbern und Davensberg“, betont Bürgermeister Dr. Bert Risthaus. Diesen Zukunftsaspekt hat auch Martin Bußkamp im Blick: „Der gedruckte Gutschein ist eine Ergänzung zum digitalen Gutschein zu verstehen“, macht der Chef von Ascheberg Marketing deutlich, dass insbesondere die Online-Aktivitäten des örtlichen Einzelhandels weiter vorangebracht werden sollen. „Dazu haben wir mit dem Unternehmen Zmyle einen Anbieter gefunden, der über eine Reihe von Erfahrungen aus anderen Gemeinden verfügt und haargenau unseren Anforderungen entspricht“, so Risthaus.

„Mit dem Gutschein erreichen wir eine neue Qualität in der Gemeinde, da sich die Gewerbevereine Pro Ascheberg und Herbern parat zusammen mit Ascheberg Marketing jetzt auf einer gemeinsamen Plattform befinden. Zusammen ziehen wir damit für das Gewerbe in allen drei Ortsteilen an einem Strang“, sagt Martin Bußkamp.

Diese Auffassung vertreten nachdrücklich auch Jürgen Fuchs (Pro Ascheberg) und Thomas Ritz (Herbern Parat): „Mit dem Ascheberg Gutschein sind wir für die Zukunft gut aufgestellt. Er ist ein tolles Instrument, durch das alle drei Ortsteile näher zusammenrücken“, hebt das Vorstandsmitglied von Pro Ascheberg hervor. „Wir befinden uns jetzt auf einer gemeinsamen Plattform, die viel für alle drei Ortsteile verspricht und auf der wir weiter aufbauen können. Nicht zuletzt wegen der Anschubfinanzierung durch die Gemeinde“, resümiert Thomas Ritz.