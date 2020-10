Vereinsarbeit in Zeiten von Corona ist bekanntermaßen schwierig. Trotzdem ließen sich in den vergangenen Wochen und Monaten viele Ascheberger Vereine und Gruppen den Wind nicht aus den Segeln nehmen und wurden auf vielfältige Weise kreativ ( WN berichten), um ihren Mitgliedern doch noch die eine oder andere Aktion bieten zu können. So auch die Ascheberger Landjugend mit ihrem Projekt „ KLJB an huus!“, das soeben seinen Abschluss fand. Fünf Wochen lang stellte der Vorstand den Mitgliedern an jedem Montag jeweils eine neue Aufgabe. Wer mitmachen wollte, tat sich mit anderen zu einer Fünfergruppen zusammen und schickte bis spätestens zum darauf folgenden Sonntag ein Beweisfoto der gemeinsam gemeisterten Aufgabe ein.

In der ersten Woche machten die Jugendlichen kreative Situationsbilder zum Thema Ascheberger Kirmes – die ebenso wie die Schützenfest Corona zum Opfer fiel. Ersatzweise setzten sich Mitglieder der Landjugend Ascheberger zum Beispiel in die Schaufel eines Frontladers um eine Runde „Karussell“ zu fahren oder spielten „Hau den Lukas“. Auch Autoscooter im Bobbycar wurde gefahren.

In der zweiten Woche lautete die Aufgabe: „Bastelt etwas aus Kronkorken, das ihr mit dem Sommer verbindet“. So wurden Schützenfestvögel aus Kronkorken, aber auch Bikinis und Picknickkörbe eingereicht.

In der dritten Woche zeigten die Gruppen durch den Bau von einem Insektenhaus, recycelten Milchpackungen und vielem mehr, wie sie die Umwelt unterstützen. In der Woche danach durften sie ihr Wunschprogramm für ein ganzes Jahr erstellen. Zum Abschluss der Aktion stellten alle Gruppen eine typische Landjugendszene auf Plattdeutsch nach.

Der Landjugendvorstand wertete die eingereichten Fotos und Videos wöchentlich gemeinsam aus und kürte am Ende die Gruppe „Die Dorfmiezen“ zum Sieger. Zu gewinnen gab es eine Bluetooth Box im Wert von 200 Euro, doch auch die anderen Gruppen gingen nicht leer aus, denn – da war sich der Vorstand einig – so viel Kreativität muss in jedem Fall belohnt werden. Die Preisverleihung fand jetzt bei Familie Bomholt in der Hegemerbauer statt. Aus bekannten Gründen schickte jede Gruppe lediglich eins oder zwei Vertreter, die ihren Preis stellvertretend entgegennahmen.