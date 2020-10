Nun hat es auch den Herberner Weihnachtsbasar getroffen: Aufgrund der Corona-Schutzbestimmungen und der in Deutschland steigenden Fallzahlen haben Vertreter von Herberner Vereinen sowie das Vierergremium einstimmig beschlossen, die für den ersten Adventssonntag (29. November) vorgesehene Veranstaltung ausfallen zu lassen.

Die Verantwortlichen um den DRK (Hauptorganisator) und die Jakobi-Bruderschaft (Co-Organisator) wollen den Weihnachtsbasar im nächsten Jahr wieder aufleben lassen. Da das Vierergremium wiedergewählt wurde, ist der Verein weiterhin beschlussfähig.

„Auf Wunsch der Vereine wird geschaut, ob an dem Wochenende 28. und 29. November eine Krippenausstellung in der St. Benedikt-Kirche stattfinden kann“, so der DRK-Vorsitzende Hans Krass im WN-Gespräch. Außerdem wurde an dem Abend von Frank Holtrup angeregt, „etwas Sichtbares“ auf dem Kirchplatz aufzustellen. „Ich hatte an einen Portalbogen gedacht, welchen eventuell die Landfrauen und Kinder schmücken könnten. Aber ich muss mir noch einige Gedanken machen. Die Horner Schützenbrüder würden hier auch unterstützen“, so der erste Vorsitzende der Nordicker Schützen.

Auch wenn der traditionelle Weihnachtsbasar ausfällt, dürfen sich die Herberner und ihre Gäste in der Adventszeit somit wohl auf einen stimmungsvollen Ersatz freuen. In welcher Form das geschieht, wird noch bekanntgegeben. „Vieles kann einfach aufgrund der Hygienevorschriften nicht umgesetzt werden. Vorschläge gab es viele, aber die Umsetzung ist schlichtweg unmöglich. Die Idee vom Portalbogen fand auf jeden Fall großes Interesse“, erklärte Hans Krass.