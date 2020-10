Die ersten Dächer sind abgedeckt, abmontiertes Dämmmaterial wartet auf die Entsorgung und das gesamte Gelände ist bereits mit einem Bauzaun eingefasst: Am alten Feuerwehr-Gerätehaus und an der alten DRK-Rettungswache sind in diesen Tagen die ersten Vorarbeiten zum Abriss dieser Gebäude sowie des benachbarten ehemaligen Kik-Marktes angelaufen. Sie machen Platz für den an ihrer Stelle geplanten Hit-Markt.

Der Abriss der Dächer und Mauern sollen in der nächsten Woche anlaufen, berichtet Martin Wolf auf Anfrage. „Aus Artenschutzgründen ist das Ende der Arbeiten vorgegeben“, sagt der Mitarbeiter der Ascheberger Gemeindeverwaltung. Bis Ende Oktober muss die Maßnahme beendet sein. Denn sonst könnten sich unter Naturschutz stehende Fledermäuse in den leerstehenden Gemäuern einnisten, um dort Winterschlaf zu halten.