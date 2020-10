Hoteliers halten Nase in den Wind

„Freitag, der 13. März, der Tag an dem der Lockdown verabschiedet wurde, war für uns ein schwarzer Freitag“, sagt Michael Stattmann mit ernster Miene. „Eigentlich waren wir ausgebucht. Doch da das Land nur noch die Unterbringung von systemrelevanten Geschäftsleuten zuließ, hatten wir Stornierungen und einen katastrophalen Umsatzeinbruch. Das kann man gar nicht beschönigen“, zieht er Hotelier eine ernüchternde Bilanz. Bis zum Beginn der Lockerungen am 18. Mai musste das Hotel „ Clemens August “ schließen – standen die 86 Zimmer mit ihren 180 Betten leer.

Im Sommer entspannte sich die Lage ein wenig: Je nach Wetterlage wurden die Zimmer von Touristen zumeist kurzfristig nachgefragt. Auch für Tagungen wurde das Davensberger Vorzeige-Hotel, das unter den Top 100 deutschen Tagungshotels rangiere, wieder gebucht. „Wir haben viel Platz. Das ist ein Vorzug, wenn es für größere Gruppen darum geht, die Abstandsregeln einzuhalten“, sagt Stattmann. Neben dem eng mit dem Ordnungsamt abgestimmten aufwendigen Hygienekonzepts, seien allerdings zusätzliche Wünsche der Firmen zu berücksichtigen.

Aufwendiges Hygienekonzept: Verena Scherer, Hausdame im Hotel Clemens August, reinigt nicht nur die Zimmer penibel. Darüber hinaus werden die Handläufe der Treppen sowie andere Kontaktflächen mehrmals täglich desinfiziert. Foto: Siegmar Syffus

„Vom Normalbetrieb sind wir noch weit entfernt“, sagt Stattmann. „Doch wir stecken den Kopf nicht in den Sand, sondern halten ihn im Wind“, betont der Hotelier. Aktuell werde das Haus „mit großem Aufwand“ für Weihnachtsfeiern vorbereitet. Wie viele Gäste kommen, stehe allerdings in den Sternen.

Deutlich besser als in dem großen Tagungshotel stellt sich die Lage im deutlich kleineren Ascheberger Jagdschlösschen dar, in dem in 24 Zimmern 44 Betten zur Verfügung stehen. Franjo Schütte und Mitinhaberin Julia Möllers sind mit der ersten Saison ihres neu eröffneten Hotels sogar zufrieden. „Wir liegen weit über unseren Erwartungen für das erste Jahr“, freut sich Schütte. „Wir hatten mit einer Belegung von 50 Prozent gerechnet – tatsächlich sind es etwa 70 Prozent. Ausgenommen sind die neun Wochen des Lockdown, in denen wir geschlossen hatten.“ Profitiert habe das Jagdschlösschen insbesondere von Kurzurlaubern. Auch für die Zukunft gebe es schon viele Tagesanfragen. „Die beiden Ferienwohnungen in Davensberg laufen wie verrückt. Es zog an, als die Bundesländer wieder offen waren“, berichtet Schütte.

Während „Clemens August“ für Tagungen durch sein umfangreiches Platzangebot punktet, bietet das Jagdschlösschen einen entgegengesetzten Vorzug: „Wir haben den Eindruck, dass sich Tagende und Reisende bevorzugt kleinere Hotels aussuchen. Vielleicht liegt es daran, dass die Atmosphäre im Haus, ein stärkeres Gefühl der Sicherheit vermittelt“, mutmaßt Julia Möllers.

Ebenso wie das Jagdschlösschen hat offenbar auch der „Goldene Stern“ durch Corona nicht allzu viel an Glanz verloren: „Im April und Mai gab es zwar einen gravierenden Einbruch. Ab Mitte Juni liefen die Buchungen aufgrund der Lockerungen aber langsam wieder an“, umreißt Hubert Hattrup, Inhaber des Ascheberger Hotels, die Lage seit dem Beginn der Corona-Pandemie. Im August seien insbesondere auch die Buchungen von Radtouristen wieder angelaufen – allerdings nicht von größeren Gruppen, sondern vorwiegend von Einzelpersonen und Paaren. „Wir hatten keinen Betriebsschluss durch Corona, weil Geschäftsreisende während der gesamten Zeit aufgenommen werden durften“, führt Hattrup aus, dessen „Goldener Stern“ über 18 Zimmer mit 35 Betten verfügt. Weggefallen seien ab Mai die Fahrrad-Touristen und Durchreisende aus Risikogebieten. „Das betrifft vor allem Touristen aus Skandinavien, die sonst im Sommer über die A 1 in den Süden fahren und zwischendurch Station machen“, so der Hotelier.