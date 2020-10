Ascheberger Landfrauen geben Plastik einen Korb

Wer weiß schon, dass jeder von uns 83 Millionen Deutschen (laut Statistik) pro Woche rund 710 Gramm Plastikmüll produziert? Susanne Budde-Niewind vom Kreislandfrauenvorstand wartete im Pfarrheim St. Lambertus mit solchen und anderen konkreten Zahlen auf, als sie auf Einladung der Landfrauen Tipps zur Plastikvermeidung gab. „Auch wenn das in Corona-Zeiten nun an manchen Stellen vielleicht wieder etwas schwieriger wird“, räumte Budde-Niewind ein.

Waren bislang viele auf dem Weg der Plastikvermeidung, indem sie beispielsweise an der Fleischtheke oder auf dem Markt ihren Aufschnitt in mitgebrachte Dosen einpacken ließen, „geht es nun aufgrund der Corona-Situation wieder dahin zurück, dass an der Theke verpackt wird“, unterstrich die Referentin.

Warum der Plastikverzicht so wichtig ist, machte sie ebenfalls deutlich: „Wenn wir jetzt nicht langsam die Handbremse ziehen, dann werden wir so stark vermüllen, dass wir 2050 mehr Plastik im Meer haben als Fische.“ Was also tun? Bewusst einkaufen, sei eine Maßnahme. Dazu zählen dann auch der Einsatz von Brot- und Gemüsebeuteln. Unverpackt-Läden, Milchtankstellen, Regionaleinkäufe oder das Nutzen von Nachfüllstationen, die mittlerweile sogar in Drogeriemärkten Einzug halten, sind weitere Alternativen, um Plastik zu vermeiden.

Apropos Plastik! „Wir reden in diesem Zusammenhang nicht nur von Verpackungsmaterialien, sondern auch von Mikroplastik.“ Hier empfahl Susanne Budde-Niewind bei ihrem gelungenen und anschaulichen Vortrag, möglichst Mikroplastikfreie Artikel zu verwenden. „Auch bei Textilien kommt das zum Tragen.“ Das machte sie am Beispiel der Waschküche fest. „Bei der Wäsche eines Fleecepullis werden eine Millionen Fasern an Mikroplastik freigesetzt.“

Auch bei Putzmitteln lässt es sich problemlos auf gute Alternativen umstellen. Essig und Soda zum Beispiel. „Back to the roots, früher haben sich diese Dinge in den Haushalten bestens bewährt.“ Wo Verbraucher allerdings alleine gelassen werden, ist beim Richtige Trennen von Plastikmüll. Auch hier hatte die Referentin wichtige Tipps parat. Joghurt Becher zum Beispiel, bei denen die Verpackung aus Kunststoff und Aluminium-Deckel besteht, gehören in die gelbe Tonne. Allerdings sollten die Deckel vorher abgezogen werden, bevor auch sie in die gelbe Tonne wandern. „Denn nur wenn so verfahren wird, können beide Teile wieder recycelt werden. Hängen die Deckel noch an der Verpackung, dann kann der Scanner den Materialmix nicht klar erkennen und sortiert alles auf den nicht wiederrecycelbaren Haufen.“

„Verbraucher müssen gerade in diesen Zeiten aktiv werden und auch darüber sprechen“, so die Referentin abschließend. Nur so sei es möglich, dem Plastik einen Korb zu geben.