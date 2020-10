Neubau soll Sommer 2021 starten

Die Abrissarbeiten haben kräftig Fahrt aufgenommen. Bis spätestens Ende Oktober soll an der alten DRK-Rettungswache, am alten Feuerwehr-Gerätehauses und am ehemalige Kik-Markt keine Stein mehr auf dem anderen stehen. Denn aus Gründen des Artenschutzes ist Eile geboten: Würden sich Fledermäuse ein Winterquartier in den leerstehenden Gemäuern einnisten, müsste der Abriss bis zum Frühjahr gestoppt werden. Und damit könnten sich der Bau des geplanten Hit-Marktes und die Gestaltung des Eschenplatzes verzögern, berichteten Gesche Ahmann und Martin Wolf von der Gemeinde Ascheberg am Dienstag bei einem Pressetermin vor Ort. Der Abriss werde aufgrund der Artenschutzbestimmungen durch eine ökologische Baubegleitung flankiert. „Potenzielle Ersatzquartiere“ für Fledermäuse seien an der Friedhofskapelle angebracht worden.

„Wir sind dabei, den Bauantrag vorzubereiten und wollen ihn bis Ende des Jahres einreichen“, berichtete Malte Schröder , Projektentwickler bei der Ten Brinke-Gruppe. Dieses Unternehmen hat das Grundstück für den neuen Markt von der Gemeinde Ascheberg erworben und tritt als Investor des Projektes auf. Schröder hofft, dass das planungsrechtliche Verfahren bis Sommer 2021 abgeschlossen und dann mit dem Bau des Vollsortimenters begonnen werden kann. Bis dahin liegt das Gelände an der Lüdinghauser Straße weitgehend brach, lediglich einige vorbereitende Tiefbauarbeiten sollen durchgeführt werden. Läuft alles nach Plan, öffnet der Hit-Markt nach zwölfmonatiger Bauzeit im Sommer 2022.

Der benachbarte Eschenplatz soll schon vorher fertig sein. Zur Finanzierung habe die Gemeinde Ascheberg einen Antrag aus Mitteln der Städtebauförderung bei der Bezirksregierung beantragt, berichtete Dr. Bert Risthaus. Die Frage, ob bis dahin auch ein Drogerie-Markt anstelle des K & K-Marktes entsteht, wusste der Bürgermeister nicht zu beantworten. Er wies darauf hin, dass es sich in diesem Fall um „private Verhandlungen“ des Gebäudeeigentümers handele, das Verfahren aber „in der Mache“ sei und die Verwaltung koordinierend tätig sei.

Erheblich weiter lehnte sich Simone Böllinger aus dem Fenster: „Wir werden Ascheberg und Umgebung mit einer echten Vielfalt bereichern“, versprach die Vertreterin von Hit. Der Markt werde über eine eigene Metzgerei verfügen, ein Sortiment mit Bio-Produkten sowie Obst und Gemüse aus der Region anbieten.