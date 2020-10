Tief ins Portemonnaie greift die Gemeinde Ascheberg auch in diesem Jahr wieder für die Instandhaltung ihrer Straßen und Wirtschaftswege. Mit insgesamt rund 500 000 Euro schlagen die im Frühjahr begonnenen und jetzt vor dem Abschluss stehenden Sanierungsarbeiten zu Buche, berichtet Christian Scheipers auf WN-Anfrage. „Es handelt sich um Maßnahmen im Zuge unseres Straßenerhaltungsprogramms, das Jahr für Jahr fortgeschrieben und jeweils mit der Politik abgestimmt wird. Dabei halten sich die Kosten für den Innen- und den Außenbereich in etwa die Waage“, führt der Fachgruppenleiter des Ascheberger Tiefbauamtes aus.

Schwerpunkte der innerörtlichen Maßnahmen sind dieses Mal die Bereiche Hoveloh (plus Nebenstraßen) sowie die Bispingheide bis zum Melkpatt. „Die Asphaltarbeiten, die Sanierung der Rinnen, der Bordsteine und der Pflasterung kosten rund 300 000 Euro. Mit Blick auf die Verkehrssicherung bringen wir sowohl die Straßen als auch die Gehwege auf einen guten Stand“, erläutert Christian Scheipers. Die Sanierung in den beiden genannten Bereichen ist noch nicht komplett und soll im nächsten Jahr in einem zweiten Bauabschnitt abgeschlossen werden.

Sinnvollerweise hat die Gemeinde vor dem Straßenbau den Zustand der Kanäle untersuchen lassen und anstehende Tiefbaumaßnahmen mit den Versorgungsträgern abgestimmt. So wurden von der Gelsenwasser AG die Wasserleitungen und Hausanschlüsse in der Bispingheide erneuert. Außerdem wurden dort sowie im Bereich Hoveloh für rund 200 000 Euro Schäden an den Kanälen beseitigt. „Im Nachgang der Sanierung wollen wir wollen auch noch einige Straßenlampen erneuern“, erläutert der Mitarbeiter des Ascheberger Tiefbauamtes.

Im Außenbereich lag der diesjährige Schwerpunkt der Investitionen im Rahmen des Wirtschaftswegeprogramms in Forsthövel-Immelbrink in Herbern. Dort wurde eine rund 1,5 Kilometer lange Strecke mit einem Kostenaufwand von rund 150 000 Euro saniert. „Hinzu kamen im gesamten Gemeindegebiet rund 20 weitere kleinere Stellen mit richtig großen Schäden“, berichtet Scheipers.

Neben der Asphaltsanierung in der Ascheberger Ortslage und der Deckensanierung der Wirtschaftswege sind Oberflächenbehandlungen zur Verhinderung von Schäden an Wirtschaftswegen die dritte Säule des Straßeninstandhaltungsprogramms. Hier wurden an diversen Stellen im Gemeindegebiet insgesamt weitere 65 000 Euro investiert.