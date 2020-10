Trotz Corona gibt es viel zu tun

Auch nach 50 Jahren ist für Elsbeth Mersmann noch lange nicht Schluss. Fünf Jahrzehnte schon verrichtet die Aschebergerin als KFD-Mitarbeiterin ihre Arbeit im Bezirk. „Und sie macht weiter“, ehrte KFD-Teamsprecherin Birgit Bolte das rührige Mitglied für 50 Jahre aktive Mitarbeit. Resi Berkemeier hört nach 30 Jahren als Bezirksmitarbeiterin auf, ebenso wie Irmgard Droppelmann (35 Jahre), Agnes Hohnerpeick (33 Jahre) und Sabine Lenz (14 Jahre). Stattdessen übernehmen Brigitte Mennemann, Helene Reckel und Jutta Prasse-Herberhold.

Während die einen bei der Generalversammlung verabschiedet wurden, beglückwünschten Birgit Bolte, Maria Aßmuth (beide Vorstandsteam) und Präses Stefan Schürmeyer die Neuzugänge zu ihren neuen Posten. Schließlich gibt es so einiges zu tun bei dem nach drei Neuaufnahmen nun 403 Mitglieder starken Verein. „Auch wenn in diesem Jahr Corona bedingt vieles anders ist, und einige Veranstaltungen nicht stattgefunden haben“, so Bolte.

Ganz anders präsentierte sich 2019. Da erinnerte Marianne Temminghoff in ihrem Jahresbericht an den Besuch des Krippenweg in Hanndorf, an den Kreuzweg auf der Halde in Waltrop oder an den Ausflug nach Haltern. Für die letzten Monate 2020 wagte Birgit Bolte termintechnisch unter Vorbehalt einen vorsichtigen Ausblick. So soll es am 27. Oktober zum Friedensgebet nach Olfen gehen. Am 28. Oktober steht im Pfarrheim um 20 Uhr der Bücherherbst an. Am 25. Oktober ist der Frauentreff unterwegs nach Münster zum Picasso-Museum. Am 12. November ist eine Zehn-Minuten-Andacht in St. Lambertus geplant. „Außerdem nehmen wir am 8. Dezember am Lebendigen Adventskalender mit einer Aktion im Bibelgarten teil“, so Bolte. Zudem stellte sie am 5. Dezember eine Fahrt zu einem Weihnachtsmarkt in Aussicht. Wohin es genau geht, steht noch nicht fest. „Hier können wir aufgrund der Situation nur kurzfristig planen.“ Das gleiche gilt für die Adventsfeier am 15. Dezember. Nicht stattfinden werden in Absprache mit der Theatergruppe der „Bunte Abend“ und der „Bunte Nachmittag“. Diese sind auf den 12. Und 13. November 2021 verschoben worden.

Neben den Regularien wie Kassenbericht und Wahl der Kassenprüfer wurde anschließend über den Beginn der Gemeinschaftsmessen abgestimmt. In der Sommerzeit (April bis September) finden diese jeweils am ersten Dienstag eines Monats um 19 Uhr statt. In der Winterzeit (Oktober bis März) beginnen dies Messen auch jeweils am ersten Dienstag im Monat, aber um 8.30 Uhr. Elisabeth Dornhegge teilte im weiteren Verlauf der Versammlung mit, dass die ausgefallene Reise nach Mecklenburg-Vorpommern nun vom 6. Bis 11. Juni 2021 stattfinden soll. Interessierte können sich bei ihr anmelden, 0 25 93 / 4 74.

Abschließend wies Präses Stefan Schürmeyer auf eine besondere Zeit hin: Von 2022 bis 2024 heißt es „Jubelzeit“. Denn es stehen gleich drei besondere Ereignisse an: „1000 Jahre St. Lambertus Kirchenspiel, 100 Jahre Pfarrheim St. Lambertus und 500 Jahre St. Lambertus Kirche“, so der Geistliche. „Da wollen wir uns Zeit nehmen und diese Zeit auch gestalten. Bereits jetzt ist eine Gruppe mit der Festzeitschrift gestartet“, sagte Schürmeyer, der auch Vereine und Gruppen um Unterstützung für diese besondere „Jubelzeit“ bittet.