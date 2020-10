Der Anfang war bescheiden und ziemlich provisorisch: „In unserem ehemaligen Kuhstall haben wir 2005 eine Werkstatt eingerichtet“, erinnert sich Melanie Meermöller an die Zeit, in der ihr Mann Thomas sich selbstständig machte und auf dem Bauernhof der Familie den „Hydraulikservice Meermöller“ gründete. Nach dem kontinuierlichen Aufbau der vergangenen 15 Jahre platzt der in der Ottmarsbocholter Oberbauerschaft ansässige Betrieb aus den Nähten und zieht ins Ascheberger Gewerbegebiet um. Dort entsteht aktuell ein neuer, moderner Firmensitz mit einer 675 Quadratmeter großen Werkstatt, 120 Quadratmetern Büro und weiteren 120 Quadratmetern Lager.

Thomas Meermöller wechselt mit seinem Team aus der Gemeinde Senden nach Ascheberg, weil hier für ihn „das Gesamtpaket“ am besten passt, sagt der Feinwerkmechaniker-Meister. „Die Autobahn-Anbindung ist ein Vorteil. Wir haben hier Lieferanten für Dichtungstechnik sowie Stahlbauteile und viele Großkunden vor Ort“, erläutert Meermöller, der sein Handwerk bei der Dieterle Maschinenbau GmbH in Ascheberg gelernt hat. Mit ihm zusammen arbeiten seine Frau Melanie (Büro) sowie drei Gesellen, die er selbst ausgebildet hat, und ein Azubi. Auch 2021 bietet er wieder eine Lehrstelle an.

Weiteres Wachstum hat der Unternehmer ebenfalls im Blick: „Trotz oder gerade wegen Corona hatten wir in diesem Jahr über zehn Prozent mehr Umsatz. In Krisenzeiten wird eher repariert als neu angeschafft“, so Meermöller, der in seinem Betrieb bis zu zwei Tonnen schwere defekte Hydraulikteile wie Kolbenstangen und Zylinderrohre wieder auf Vordermann bringt.

„Der Bau hat den Statiker vor eine echte Herausforderung gestellt“, sagt der, wie Meermöller in Ottmarsbocholt ansässige Architekt Sascha Werth. Trotz der daraus erwachsenen Vorgaben sei es ihm wichtig, nicht nur eine schlichte Werkhalle, sondern einen optisch ansprechenden Firmensitz zu bauen, der im Herbst 2021 in Betrieb gehen soll.