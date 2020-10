Nach Zwangspause gefriert das Blut

Mehr als ein halbes Jahr Corona: Den Kulturbetrieb hat die Pandemie fast zum Erliegen gebracht. Nicht nur Künstler und Kulturschaffende, sondern auch Veranstalter kämpfen um ihre berufliche Existenz. Wie sehr treffen die Auswirkungen der Corona-Krise den Ascheberger Kunst- und Kulturverein „Kukaduh“?

Eigentlich hätten im April „Melis Zauberwelt“ junge Zuschauer im Bürgerforum begeistern und Heike Feist sich mit „Tucholsky im Bett“ tummeln sollen. Doch beide Theaterstücke fielen Covid-19 zum Opfer, ebenso wie das Sommerferienprogramm mit Akrobatik im Bürgerforum. Die Planung einer spontanen Autorenlesung, die der „Kukaduh“ für den Herbst angekündigt hatte, nahmen die Vorstandsmitglieder gar nicht erst in Angriff. „Alles komplett hinfällig“, bedauert die erste Vorsitzende Heidi Arendt .

Doch was sie am meisten schmerzt: Auch der beliebte kabarettistische Jahresrückblick des Münsteraner Trios „Storno“ fiel 2020 für das Ascheberger Publikum aus. Er zählt zu den Highlights im Programm des „Kukaduh“ und ist jedes Mal lange im Vorfeld ausverkauft. „Eintrittskarten für ausgefallene Veranstaltungen haben aber immer noch Gültigkeit“, betont Arendt. Bislang seien kaum Karten zurückgegeben worden. „Bei Storno-Tickets denkt ja jeder: Die muss ich behalten, denn die kriege ich sonst sowieso nie wieder“, schmunzelt die Vorsitzende mit Blick auf die große Nachfrage. Einen Nachholtermin im nächsten Frühjahr betrachtet sie kritisch: „Im März oder April 2021 sehe ich noch keine 350 Leute zusammen in einem Raum“.

Was allerdings bislang ein Ärgernis für den „Kukaduh“ darstellte – das Fehlen eines festen Vereins- oder Veranstaltungsraums – kommt ihm in der derzeitigen Situation zugute. „Wir haben keine Miete, die wir zahlen müssen, keine laufenden Kosten wie andere Vereine. Zudem ist unsere Arbeit ehrenamtlich“, betont die erste Vorsitzende. Finanzielle Einbußen oder Regressforderungen wegen ausgefallener Veranstaltungen gebe es keine. „Corona ist einfach höhere Gewalt. Dafür kann ja niemand etwas“, meint Martina Seiler , die zweite Vorsitzende des Vereins.

Dennoch haben die Vorstandsmitglieder beschlossen, die für den 29. Oktober (Donnerstag) geplante szenische Lesung „Bis das Blut gefriert“ mit Christoph Tiemann durchzuführen. Maximal 75 Gäste können dabei Franjos Almhütte in Davensberg besuchen. „Die Veranstaltung wird zu 100 Prozent Corona-konform sein. Der nötige Abstand wird eingehalten, es gibt eine Anwesenheitsliste und feste Sitzplätze“, beschreibt Seiler die Maßnahmen. Doch ist eine solche Veranstaltung unterm Strich für den „Kukaduh“ nicht ein Minusgeschäft? „Der Künstler bekommt eine feste Gage, bei der die Anzahl der Besucher egal ist. Natürlich besteht das Risiko, dass die Kosten nicht gedeckt werden. Aber das nehmen wir in Kauf“. Denn so biete man im Rahmen dessen, was erlaubt ist, ein kleines Stück Normalität und Abwechslung. „Die Menschen sehnen sich danach, mal wieder einen unbeschwerten Abend zu verbringen“, weiß Martina Seiler. Die Lesung mit Christoph Tiemann ist nahezu ausverkauft, es gibt nur noch wenige Restkarten an den bekannten Vorverkaufsstellen.

Darüber hinaus kündigt der Verein einen ersten Programmpunkt für das kommende Jahr an. Zunächst ist für Anfang Februar eine Lesung mit Tobi Katze angedacht. In seinem Buch „Morgen ist leider auch noch ein Tag“ setzt sich der Autor selbstironisch mit seinen Depressionen auseinander. Ein Thema, das in diesen Zeiten viele Menschen betrifft. Beim „Kukaduh“ richtet man indes den Blick nach vorn und übt sich in Zuversicht. Heidi Arendt beschreibt das so: „Wir planen einfach und hoffen“.