Spendenaufruf statt Kegel-Cup

Auch wenn in diesem Jahr alles anders ist, ändern sich einige Dinge nie. So zum Beispiel das erklärte Motto des Kegelklubs „Die Holzköppe“. Es lautet „Kegler spenden Freude“ und wurde durch Erlöse des Holzköppe-Cups bedient. In diesem Jahr wäre der neunte Cup ausgetragen worden. Doch diese Veranstaltung ist wie viele andere auch der Corona-Situation zum Opfer gefallen. „Da hat auch uns das kleine Virus einen Strich durch die Rechnung gemacht, es kann allerdings nichts an unserer eigentlichen Intention ändern“, sagt Mario Otte . Was er damit meint? Ganz einfach: „Gutes zu tun.“ Diese Tradition haben die Kegelbrüder „auch ohne Kegelcup“ fortgeführt, so Otte und verrät, wie sie dabei zur Tat geschritten sind. „Wir haben allen Kegelclubs eine Absage für den Holzköppe-Kegelcup geschickt und jeder einzelnen Absage einen kleinen Spendenaufruf beigelegt“. Das dieser so erfolgreich war, erfüllt die Kegelbrüder nicht nur mit großer Freude, sondern auch mit Dankbarkeit. „13 Clubs aus Ascheberg, Herbern und Rinkerode haben gespendet und so können wir heute 805 Euro überreichen“, freuten sich die „Holzköppe“. Da übergaben sie an der Gaststätte Börger-Elvering diese stolze Summe an Birgit Bäumer-Borgmann für den ASB (Arbeitersamariterbund)- Wünschewagen Westfalen. Die Aschebergerin bedankte sich sehr und erzählte dann auch wofür genau diese Finanzspritze verwendet wird.

„Der Wünschewagen erfüllt Menschen in der letzten Lebensphase Herzenswünsche“. Das Projekt Wünschewagen an sich ist ein komplett auf Spenden und Ehrenamt basierendes Projekt. „Und egal, welcher Wunsch es ist, sei es ein Konzertbesuch, ein Stadionbesuch oder Musicalbesuch, wir erfüllen diese Wünsche. Für den Fahrgast, also denjenigen, der sich etwas wünscht, sowie eine Begleitperson ist dabei alles kostenlos. Egal was gemacht wird oder wohin es geht.“ Natürlich, so fuhr Bäumer-Borgmann fort, erschwert die Corona-Zeit auch die Ausführung der Wünsche. „Denn wir unterliegen strengen Hygienerichtlinien, damit wir überhaupt fahren können.“ Doch diese werden komplett umgesetzt, denn „gerade in dieser besonderen Zeit war der Wünschewagen nie so wertvoll wie heute“. Genau deshalb hat der ASB das Konzept komplett überarbeitet und der Situation angepasst. „Denn nun geht es nicht nur um die Wunscherfüllung, sondern auch um den Schutz vor dem Virus“, dankte Birgit Bäumer-Borgmann für diese großartige Aktion und die Unterstützung, die dem Projekt Wünschewagen Westfalen dabei zu Teil wurde. Auch die „Holzköppe“ danken auf diesem Wege allen Kegelclubs, die durch ihre Spenden dazu beigetragen haben, „dass wir auch im Coronajahr unserem Motto Kegler spenden Freude gerecht werden konnten.“

Sollten noch weitere Kegelclubs spenden möchten, so ist das problemlos auf nachfolgend aufgeführtes Konto unter dem Stichwort „Wünschewagen Westfalen“ möglich: Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft IBAN DE28 3702 0500 0007 2723 00; BIC BFSWDE33XXX; Stichwort: Wünschewagen Westfalen.