Heute sollte der Hofverkauf bei Fisch Wenning an der Lüdinghauser Straße starten. Daraus wird an den ersten beiden Wochenenden nichts. Steffi Schulze Wenning und ihr Team haben sich „schweren Herzens entschlossen, dass der Verkauf auf unserem Hof zwei Wochen lang nicht stattfinden kann. Wir haben so entscheiden, da ein Mitarbeiter aus unserem Team persönlichen Kontakt zu einem COVID-19-Infizierten hatte und wir durch diese Maßnahme uns und andere schützen möchten.“ Betroffen von der Absage sind die Wochenend-Aktionen vom 22. bis 25. Oktober und vom 29. Oktober bis 1. November. Damit fallen auch die „Ascheberg trifft sich“-Events mit „Pelle“ und dem SuB-Express am 23. und 30. Oktober aus. Weiter im Kalender steht das dritte geplante Wochenende vom 5. bis 8. November mit „Ascheberg trifft sich“ am 6. November (Freitag), zu dem Domenico de Angel und Andrea TiAmo als musikalische Gäste erwartet werden. Nachgedacht werde, so Schulze Wenning, ob man die ausgefallenen Wochenenden anhängen könne.