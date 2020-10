Die Musikschule Ascheberg lädt auch in diesem Jahr zu ihrem Lehrerkonzert ein. Es wird am 15. November (Sonntag) um 17 Uhr im Bürgerforum stattfinden. Das Programm besteht aus zwei Blöcken zu je 40 bis 45 Minuten Dauer, dazwischen gibt es 15 bis 20 Minuten Pause zum Lüften.

Im ersten Teil spielt das Duo Miriam Borsch (Querflöte) und Christoph Hönig (Klavier) eine Suite aus Barockstücken in einem Arrangement im Latin- oder Swingstil, es folgt mit Christoph Hönig allein ein Präludium mit Fuge aus dem wohltemperierten Klavier. Das Duo Anna Stasevich (Violoncello, als Gast) und Michael Lippert (Klavier) ist mit drei Romanzen von Robert Schumann an der Reihe. Den zweiten Teil bestreiten zwei Ensembles. An beiden beteiligt ist Ruslan Maximovski (Akkordeon). Dazu kommen im Tango-Trio Alexander Gabriel (Klavier) und Peter Spaeth (Kontrabass), im Cuarteto Repentino Ekaterina Baranova (Violine) und Drilon Ibrahimi (Klarinette), beide sind Gäste, und Erick Paniagua (Bass). Das Repertoire von Cuarteto Repentino bietet eine Vielfalt an musikalischen Stilen, Epochen und Herkünften. Klassik trifft Jazz, Latin folgt Klezmer, die genaue Auswahl steht noch nicht fest.

Es besteht natürlich das Risiko, dass das Konzert abgesagt werden muss, falls das Infektionsgeschehen das erforderlich machen sollte. Nach den aktuellen Regeln ist es aber durchführbar. Damit es gut planbar ist, bittet die Musikschule aber um Voranmeldung per Mail an info@musikschule-ascheberg.de mit Angabe von Name, Adresse und Telefonnummer. Die Zuhörer werden auf festen Plätzen sitzen, der Abstand zwischen den Plätzen wird größer als sonst sein, aber meist weniger als 1,50 Meter. Bei der erwarteten Zahl an Voranmeldungen wird ein spontaner Besuch des Konzerts voraussichtlich nicht möglich sein. Der Eintritt ist frei, die Musikschule Ascheberg freut sich aber in diesem Jahr besonders über jede Spende.