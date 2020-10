Gutscheine werden schnell eingelöst

Seit zwei Wochen ist der Ascheberg-Gutschein auf der Internetseite www.ascheberg-gutschein.de sowie in Herbern bei Schreibwaren Angelkort und in Ascheberg bei Ascheberg Marketing erhältlich.

Nun ziehen die Gemeindeverwaltung, die beiden Gewerbevereine und Ascheberg Marketing eine erste Bilanz: „In den ersten zwölf Tagen wurden bereits 563 Gutscheine verkauft, von denen bereits 230 direkt in Geschäften eingelöst wurden“, freut sich Wirtschaftsförderin Simone Böhnisch. „Das entspricht einem Gesamtumsatz von über 50 000 Euro. Entwertet wurden bereits über 16 000 Euro. Die Kaufkraft wird somit vor Ort gebunden und der Umsatz angeregt.“

Von den bisher verkauften Gutscheinen wurden 318 im Handel und 245 online erworben. Besonders begehrt sind die 100 Euro-Gutscheine, von denen in gedruckter Form bereits fast 200 Stück verkauft wurden. Rund 50 Prozent der Online-Gutscheine wurden direkt in den örtlichen Geschäften eingelöst, von den im Handel erworbenen Gutscheinen wurde bereits ein Drittel eingelöst. Da sich der Ascheberg-Gutschein auch als attraktives Weihnachtsgeschenk anbietet, rechnen die Anbieter mit großer Nachfrage.

Die Gemeinde Ascheberg erhöht derzeit den Wert jedes gekauften Gutscheins um 20 Prozent. Diese Rabattaktion gilt zunächst bis zum 30. November oder bis das Sponsoring-Budget von 25 000 Euro ausgeschöpft ist. Menschen mit geringem Einkommen (Sozialhilfeempfänger) erhalten beim Kauf eines Gutscheins bei Ascheberg Marketing 25 Prozent Rabatt, wenn sie den Sozialhilfebezug schriftlich nachweisen.

Gedruckte Gutscheine sind für zehn, 25, 50 oder 100 Euro erhältlich. Der Gutschein kann in den beiden Verkaufsstellen bar oder mit EC-Karte bezahlt werden. Online ist die Bezahlung mit PayPal, Kreditkarte, Sofort und PayDirekt möglich.

Die Ascheberg-Gutscheine können in 45 Akzeptanzstellen im gesamten Gemeindegebiet eingelöst werden, auch bei zahlreichen Betrieben in Herbern. „Wir würden uns freuen, wenn noch mehr Betriebe in Herbern, Ascheberg und Davensberg den Gutschein akzeptieren würden“, erklärt Martin Bußkamp von Ascheberg Marketing. „Weitere Branchen würden den Kauf eines Gutscheins für die Bürger noch attraktiver machen.“

Betriebe, die den Ascheberg-Gutschein annehmen möchten, müssen Mitglied in einem der beiden Gewerbevereine Pro Ascheberg oder Herbern Parat oder bei Ascheberg Marketing sein, um kostenlos mitmachen zu können. Interessierte Betriebe können sich unter www.ascheberg-gutschein.de als Akzeptanzstelle registrieren.