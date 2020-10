Der Verein für Übermittagbetreuung an der Lambertusschule Ascheberg bleibt auch in schwierigen Corona-Zeiten ein verlässlicher Partner der Eltern. In den laufenden Herbstferien werden pro Woche jeweils 25 Kinder in zwei Gruppen betreut. Das gesamte Geschehen unterliegt einem strengen Hygienekonzept.

Inhaltlich lenken die Betreuerinnen den Blick in Richtung Mutter Natur. Was sie in nächster Nähe zu bieten hat, wurde seit Ferienbeginn erforscht. In der ersten Woche stand das Wasser im Mittelpunkt des Interesses Sauberes Wasser, schmutziges Wasser, Wasser aus der Leitung – für Forscher gibt es im kühlen Nass viel zu entdecken. Das gilt auch für die zweite Woche. „Am Montag haben wir Erde ausgebuddelt und geprüft, welche Tiere dort zu finden sind“, berichtet Anna Bludau aus dem Betreuerteam. Unter der Lupe wurde es teilweise richtig spannend.

Am Dienstag tauchte die Gruppe komplett in die Natur ein, denn es ging in den Breilbusch. Dort ist viel zu erleben und durch vorherigen Besuche auch klar, was die Mädchen und Jungen bei ihrer Stippvisite unterm Laubdach besonders schätzen.

Ging die erste Woche ohne Ausflug über die Bühne, unternahm die Gruppe am Mittwoch eine Fahrt zum Waldklimalehrpfad nach Hiltrup. In zwei kleinen Gruppen wurde er selbst erkundet. Am Donnerstag wurde wieder draußen gebuddelt. Die Erde und ihre Bewohner wirkten anziehend und niemand ekelte sich Regenwürmer oder Insekten in die Hand zu nehmen. „Wir werden die Woche mit Basteleien ausklingen lassen“, berichtete Bludau zu den Plänen für den letzten Tag.