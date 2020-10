In ihrem neuen Buch „Frau Wolle und die Welt hinter der Welt“ hat die Herberner Kinderbuchautorin Jutta Richter Frau Wolle in ihr letztes von drei Abenteuern geschickt.

Das Warten hat endlich ein Ende. Jutta Richter hat den dritten und letzten Teil von Frau Wolle zu Papier gebracht. Und eines sei schon mal versprochen: Zum Schluss wird alles gut. Die Geschichte von Frau Wolle zieht den Leser vom ersten Moment in ihren Bann. So eine Zauber- und Abenteuergeschichte, wo man nicht aufhören kann, kennen viele von Harry Potter . Jutta Richter hat dieses Phänomen ebenfalls geschafft.

Die Autorin zeigt, wie phantasievoll die Welt hinter der Welt aussieht. Für alle Kinder, die zu Hause bleiben müssen, weil die Welt vor den Fenstern gefährlich geworden ist, für Schneekugelbesitzer und Katzenstreichlerinnen, beschreibt Richter liebevoll ihre Zielgruppe. „Es ist meine Aufgabe als Autorin Parallelen zum derzeitigen Weltgeschehen mit ins Buch aufzunehmen“, betont Richter und verweist auf den Stomp, den besten König aller Zeiten für die großartigste Murkelei. Wer dahinter stecken könnte, dass müssen die Leser selbst heraus finden. Es darf verraten werden: Das letzte Abenteuer von Merle und Moritz rettet die Welt hinter der Welt.

Die druckfrischen Exemplare sind ab sofort in den Buchhandlungen erhältlich. Die Illustration hat, wie in den ersten beiden Teilen, auch hier Günter Mattei aus München übernommen. Frau Wolle und die Welt der Murkelei ist für Jutta Richter mehr als nur eine Geschichte. „Es könnte mein Meisterwerk werden. Die Rezensionen sprechen dieselbe Sprache.“

Ob in Deutschland, Amerika oder Italien – wenn „La Richter“, wie sie in Italien genannt wird, auftaucht und aus ihren Büchern vorliest, kleben alle Zuhörer an ihren Lippen. Da man keine großen Lesungen in Corona-Zeiten geben kann, hat sich Jutta Richter aber etwas anderes einfallen lassen. Sie nutzt die sozialen Medien um ihre Leser zu erreichen. „Was mich besonders freut ist, dass die Kinder wieder anfangen zu lesen. Was gibt es denn Schöneres.“