Tobias Trittschack leitet Kita

Nach der Realschule wollte er Bürokaufmann werden. „Ich habe den Beruf an der Uniklinik Münster gelernt“, sagt Tobias Trittschack , der seit zwei Monaten das DRK-Familienzentrum Bügelkamp in Ascheberg leitet. Die Weiche vom Büroalltag in Münster zur Kita in Ascheberg hat der 37-jährige Herberner direkt nach der Lehre umgestellt: „Ich habe meinen Zivildienst in der Kinderheilstätte Nordkirchen absolviert. Dabei kam mir der Gedanke, etwas im sozialen Bereich zu machen.“ Statt zu den Aktenschränken zurückzukehren setzte sich Trittschack im Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg erneut auf die Schulbank. Drei Jahre später waren Fachabi und Ausbildung zum Erzieher absolviert. Zehn weitere Jahre blieb Trittschack dort, wo er sein Praxisjahr absolviert hatte: in der stationären Jugendhilfe Münster. Zwei Jahre ambulante Jugendhilfe schlossen sich an. Und dann lockte die Stelle als Erzieher im DRK-Familienzentrum Bügelkamp. „Ich hatte die ganze Zeit mit Kindern und Jugendlichen zwischen acht und 18 Jahren zu tun. Das waren junge Menschen, die schon ein Päckchen zu tragen hatten. Mir fehlte noch der präventive Bereich mit kleineren Kindern. Meine Vorgängerin Ingeborg Stange war begeistert, dass sich ein Mann gemeldet hat und so bin ich nach hier gekommen“, schildert der Herberner den Wechsel.

Als klar geworden sei, dass Stange aus gesundheitlichen Gründen die Einrichtung nicht mehr leiten könne, sei der DRK-Kreisverband auf ihn zugekommen. Tritt­schack erklärt: „Ich hatte ein gutes Gespräch mit Christoph Schlütermann und so leite ich die Kita seit Mitte August.“ DRK-Vorstand Christoph Schlütermann ist froh über diese Entscheidung: „Alle haben sich gefreut. Er genießt großes Vertrauen, kennt sich in der Einrichtung aus und engagiert sich im Ort.“

Urgestein der DRK-Kita Ingeborg Stange ist ein Urgestein des DRK-Kindergartens Ascheberg. Sie leitete das neue Angebot beim Start am 1. Oktober 1992. 50 Kinder zogen mit ihr und dem Team in zwei Pavillons an der damaligen Realschule ein. 1995 erfolgt der Umzug zum Bügelkamp. 2011 wurde die Einrichtung im dritten Anlauf zum Familienzentrum. Zwischenzeitlich wurde für die U3-Betreuung an- und umgebaut. Über fast 28 Jahre hielt Ingeborg Stange die Fäden in der Hand. „Sie ist leider so erkrankt, dass sie nicht mehr als Leiterin zurückkehren wird. Wir wünschen ihr zuerst einmal, dass sie wieder gesund wird“, erklärt DRK-Vorstand Christoph Schlütermann im WN-Gespräch. Wenn die Gesundheit es zulasse, werde man einen würdigen Abschied ermöglichen. ...

Durch die Arbeit in den vergangenen beiden Jahren muss Trittschack sich am Bügelkamp nicht mehr umsehen. Das Team mit weiteren 14 Erzieherinnen funktioniert, die neue Rollenverteilung ist problemlos gelaufen. Noch kann der neue Leiter sich nicht allein auf die Führungsaufgabe konzentrieren: „Erster Schritt war, für meine Stelle in der Gruppe die Nachfolge zu regeln. Bis zum 1. November bin ich dort noch aktiv.“

Als erste Aufgabe hat Trittschack das Digitalisieren des Familienzentrums auf die Agenda geschrieben. Die Kita „Bügelkamp 2.0“ ist schon für die nächste Anmeldephase wichtig: „Wir müssen sie Ende November coronagerecht hinbekommen und überlegen gerade, einen Film für YouTube zu drehen.“ Am Herzen liegt ihm die Elternarbeit: „Wir müssen und wollen sie einbinden, denn sie leisten einen guten Beitrag zum Alltag. Im Moment ist das aber schwer, weil sie coronabedingt draußen bleiben müssen.“