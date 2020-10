Wenn sich einer auskennt in Herbern - dann ist das Josef Bernsmann vom Heimatverein. Er kümmert sich ehrenamtlich um die richtige Beschilderung der Rad- und Wanderwege in und um das Dorf, teilt der Heimatverein Herbern mit. Für konkrete Hinweise auf Mängel ist er dankbar. Am besten rufen Tippgeber direkt an 02599 98801. Auch Weggefährten oder Helfer sind willkommen.