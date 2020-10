Hiphop und Streetdance ist zurzeit sehr angesagt. Die Dance Academy der Musikschule Ascheberg macht in Herbern nochmals ein zusätzliches Angebot für Jungen und sportlich orientierte Mädchen im Alter zwischen etwa fünf und sieben Jahren, teilt die Musikschule Ascheberg mit. Einige Anmeldungen liegen schon vor. Weitere Interessenten können zunächst am Montag, den 2. November und 9. November von 16.45 bis 17.30 Uhr unter der Anleitung von Ali Abas das neue Angebot kostenlos testen. Der Kursus ist im Tanzraum in der Grundschule Herbern, der Eingang ist vom Pausenhof aus (wie zur Übi). Wer der Schnupperteilnahme ganz sicher dabei sein möchte, sollte sich bitte formlos telefonisch (02593 95 10 51) oder per Mail an info@musikschule-ascheberg.de anmelden. Der Kurs wird dauerhaft eingerichtet, wenn sich nach den zwei Probeterminen genügend Kinder förmlich angemeldet haben. Die Kursgebühr beträgt monatlich 13,10 Euro für Kinder aus der Gemeinde Ascheberg (bei 45 Minuten Unterrichtsdauer wöchentlich). Anmeldeformulare gibt es unter www.musikschule-ascheberg.de.