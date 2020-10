Eintauchen in vergangene Zeiten

Ja, früher war vieles anders. Jutta Nowak kann diesbezüglich jetzt sogar eine Menge mitreden. Denn sie hat es schließlich schwarz auf weiß. Von einem verstorbenen Ascheberger hat sie zwei kleine Bücher vermacht bekommen. Nicht irgendwelche gedruckte Bücher, sondern handgeschriebene Werke. Verfasst von Maria Höhne: ein Poesie-Album und ein Kochbuch.

Das Kochbuch gibt als historische Quelle auch Aufschluss darüber, wie die Menschen früher in der Gemeinde eingekauft haben. „Ganz klar vor Ort“, verrät Jutta Nowak und schlägt eine Seite im hinteren Teil des Buches auf. Demnach hat Maria Höhne im Jahr 1953 bei Högemann 120 Eier gekauft. Bei Elmerhaus waren es dann zwei Zentner Kohle, bei Geismanns Mühle besorgte sie sich einen halben Zentner Mast-Mehl und eine halbe Karre Runkeln. „Das sind alles Läden, die kenne ich gar nicht“, gibt Jutta Nowak zu und hat sich gerne darüber aufklären lassen, wo diese zu finden waren. „Und es waren alles gar nicht nur Läden, sondern auch Bauern, wie beispielsweise Högemann oder Bultmann, wo eingekauft worden ist.“

Das Kochbuch kann Jutta Nowak lesen. „Denn hier sind die Einträge in hochdeutscher Schrift. Manchmal musste sie ein bisschen genauer hinschauen, da die Einkaufslisten auch mal eben schnell aufgeschrieben worden sind, mal mit Bleistift, mal mit Kugelschreiber. Ganz ordentlich hat Maria Höhne allerdings ihre Rezepte verfasst. Jutta Nowak findet es spannend, in längst vergangene Zeiten abzutauchen. „Da kann man einiges erfahren, wenn man sich in die Bücher vertieft, zum Beispiel auch, dass die Menschen früher getauscht haben.“

Während das schwarze Buch mit dem Aufdruck Kochbuch viele Eindrücke über die früheren Einkaufs- und Essgewohnheiten vermittelt, hatte Jutta Nowak mit dem Poesie-Album so ihre Schwierigkeiten. „Wochenlang habe ich es mit mir herumgetragen auf der Suche nach jemandem, der die Schrift Sütterlin übersetzen kann“, verrät sie. Und das war kein einfaches Unterfangen. „Ich habe diese Schrift nie erlernt.“ Aber dadurch, dass sie ihr „Problem“ kommuniziert hat, ist sie über Kontakte doch fündig geworden. „ Elvira Bartosch aus Davensberg hat da eine Nachtschicht eingelegt“, ist sie mehr als dankbar für die Hilfe. Das Außergewöhnliche dabei: „Elvira Bartosch ist Engländerin“, verrät Jutta Nowak schmunzelnd. Und das Poesie-Album förderte nach der „Übersetzung“ dann auch so manche Besonderheit zu Tage. „Hier diese Bescheinigung vom 14. Januar 1933“, hält Nowak einen Zettel hoch. Der ist handgeschrieben, verfasst und unterzeichnet von Vikar Holstein, Pater der Jungfräulichkeit. Die Jungfrauenkongregation diente zur Vorlage im St. Josefs Stift in Sendenhorst, wo Maria Höhne ihre Ausbildung absolviert hat.“ Dass es eine Jungfrauenkongregation in der Gemeinde gegeben hat, das war für Jutta Nowak neu. „Wieder etwas gelernt“, sagt sie. Aber vor allem hat die Aschebergerin sich auch Wissenswertes für die jetzige Zeit aus den Werken ziehen können. „Einkaufen vor Ort war früher Gang und Gebe, ein Punkt, zu dem wir auch in Zeiten wie diesen, vielleicht wieder zurückkehren sollten, denn wir wohnen schließlich in einer landwirtschaftlich geprägten Region und können von daher auch auf heimische Produkte zurückgreifen.“

In Ascheberg wurde 1854 die Jungfrauenkongregation gegründet. Die Marianische Jungfrauenkongregation St. Benedikt Herbern wurde 1875 ins Leben gerufen. In Veröffentlichungen ist da zu lesen, dass die Marianische Jungfrauenkongregation Herbern den Zweck hatte, in ihren Mitgliedern eine besonders innige Andacht, Ehrfurcht und Liebe zur seligsten Jungfrau Maria zu pflegen.

http://history-st-benedikt.herbern.de/Jungrauenkongregation.pdf