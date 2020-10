Arbeiten starten im Januar 2021

Die Bauarbeiten an der Lüdinghauser Straße werden nicht im Spätherbst 2020, sondern erst im Januar 2021 beginnen. Auf diesen Starttermin habe man sich bei einem ersten Baugespräch nach der Auftragsvergabe verständigt, erläuterte Christian Scheipers aus der Tiefbauabteilung der Verwaltung auf WN-Anfrage.

Der Auftrag sei an einen „alten Bekannten“, die Firma Diekmann aus Osnabrück, vergeben worden. Weil auf dem Abschnitt von der Eschenbach- bis zur Sandstraße keine einfachen Decken- oder Straßenarbeiten anstehen, müssten viele Dinge unter einen Hut gebracht werden. So laufe an der Lüdinghauser Straße die größte Baumschutzmaßnahme, die es in Ascheberg jemals gegeben haben: Die Linden der geschützten Allee müssten mit speziellen Baumplatten versehen werden. Sie zu bekommen, dauere Zeit. In dem Bereich seien zudem viele Leitungen und Rohre verlegt, einige müssten umgelegt werden. Allen Beteiligten passende und ineinandergreifende Zeiten für ihren Part mitzuteilen, erfordere eine intensive Vorarbeit. „Wir hätten im Dezember starten können“, informiert Scheipers über den frühest möglichen Starttermin. In der Weihnachtszeit habe die Gemeinde die wichtige Verkehrsader aber nicht sperren und zudem für dreckige Straßen und Wege sorgen wollen. So wird die Baustelle zum Jahresende eingerichtet und im Januar 2021 mit den Arbeiten begonnen.

Die Baumschutzmaßnahmen sind erforderlich, weil die Fahrbahn auf sieben Meter verbreitert wird. So werden die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, einen roten Fahrradschutzstreifenstreifen markieren zu dürfen. Die Arbeiten werden abschnittsweise in Richtung Dorf erfolgen, also an der Eschenbachstraße beginnen. Während der Bauphase wird die Straße ganz oder teilweise gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Auch dafür muss ein Konzept erarbeitet werden.

In den politischen Beratung waren zwei Dinge umstritten: Der Fahrradschutzstreifen sollte möglichst weit bis zur Sandstraße durchgezogen werden. Hier wurde gegenüber dem ersten Entwurf nachgebessert und die Spur verlängert. Gesetzlich bedingt muss sie aber zehn Meter vor der Einmündung enden. In dem Bereich wird auch die provisorische Mittelinsel ausgebaut. Sie war es in Folge der Rollatortage zum Schutz gerade älterer Menschen als Querungshilfe beschlossen worden.

In den Auftragsplänen fürs Unternehmen steht weiterhin ein Containerstandort neben der Adamsgasse. Inzwischen ist aber der Zwang, einen prominenten Standort einrichten zu müssen, durch eine neue Verpackungsordnung entfallen. Das endgültige Aus für diese Option mag Klaus van Roje, Fachbereichsleiter Bauen und Wohnen, aber noch nicht verkünden: „Wir haben einen Ausschussbeschluss, dass dort ein Containerstandort errichtet werden soll. Es muss noch abgesprochen werden, ob wir den Beschluss bei der nächsten Sitzung aufheben werden“, gibt er den Stand der Dinge wieder.

Geprüft, so van Roje, werde auch noch, ob die Anlieger für die Arbeiten zur Kasse gebeten werden. Solche Sorgen waren von ihrer Seite an die WN herangetragen worden. Der Verwaltungsmann wollte einer „abschließenden rechtlichen Bewertung“ nicht vorgreifen.