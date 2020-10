Von einem großen Coup, der Bürgermeister Dr. Bert Risthaus gewissermaßen am Ende seiner Amtszeit gelungen ist, schreibt Ratsherr Hubertus Beckmann in einer Pressemitteilung zur Windkraft. Es sei „gewissermaßen die Krönung seiner Arbeit für die Gemeinde Ascheberg.“

In Ascheberg würden also Windkraftanlagen gebaut, die auch von Bürgerenergiegenossenschaften finanziert würden, heißt es weiter in dem Schreiben. Der Bürger kaufe Anteile der Anlagen und lege damit sein Geld zu Renditen an, die aktuell auf dem Kapitalmarkt mit solcher Sicherheit nirgends zu erzielen seien. Und das geschehe, um die energetische Zukunft der nächsten Jahrzehnte für Ascheberg zu sichern, also die Zukunft der Kinder in Ascheberg zu garantieren.

Beckmann meldet sich auch mit einer Idee zu Wort, um die junge Generation an das Thema Windkraft heranzuführen und schmackhaft zu machen: Was spräche dagegen, diese Freude um die Sicherheit der Kinder durch spezielle Miniaktien zu gehobenen Zinssätzen mit diesen zu teilen? Denkbar wären beispielsweise. für Kinder bis zehn Jahren einen 20-Euro-Anteil mit einem Zinssatz von zehn Prozent, die mit Vollendung des 18. Lebensjahres eingelöst werden. Wenn Kinder diesen Anteil zu ihrer Einschulung überreicht bekommen, hätten sie zu ihrer Volljährigkeit 60 Euro bar auf die Hand, mit denen sie dieses Ereignis dann feiern können – bei gleichzeitiger Energiesicherheit durch nachhaltig arbeitende Windkraftanlagen.