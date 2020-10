Im Juni, so schätzte es der Kreis Coesfeld, sollte der Radweg an der Amelsbürener Straße in Davensberg fertig sein. Nach einer langen Arbeitspause kehrte die Baukolonne am 14. September zurück. Jetzt, sechs Wochen später, zeichnet sich das Ende der Arbeiten ab. Der Radweg, der sich im ersten Abschnitt von der Davensberger Straße bis zur Brede erstreckt, ist mit einer ersten Asphaltschicht versehen worden. Heute soll der Asphaltfertiger den Weg ein zweites Mal abfahren. Dann wird eine glatte Deckschicht aufgebracht.

Nach einer Pause am Mittwoch plant das Unternehmen, das die Asphaltarbeiten übernommen hat, am Donnerstag nach Davensberg zurückzukehren. An zwei Tagen soll dann im vorderen Bereich die Straßendecke erneuert werden.

„Wir hoffen, dass wir diese Arbeiten Ende nächster Woche zu den Akten legen können“, informiert Kreissprecher Wolfgang Heuermann auf WN-Anfrage. Die Bankette müssten noch erstellt, Schutzplanken aufgebaut und die Einsaat vorgenommen werden. Wann die Straße wieder genutzt werden könne, werde der Kreis rechtzeitig mitteilen.

Im Winter haben die Verkehrsteilnehmer dann die Möglichkeit, diesen Weg nach Münster zu nutzen. Im nächsten Jahr soll nach den aktuellen Plänen die Autobahnbrücke abgerissen und erneuert werden. Dann droht dem Verkehr wieder eine Umleitung.