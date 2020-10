Die SPD-Fraktion geht hochmotiviert in die neue Ratsperiode. „Wir wollen unsere politischen Ideen auch unter den neuen Mehrheitsverhältnissen in einem Rat mit sechs Fraktionen voranbringen und so Verbesserungen für die Bürger erzielen. Hierbei ist insbesondere wichtig, dass die momentane Krise gut bewältigt werden kann“, schreibt Christian Ley , der auf der konstituierenden Fraktionssitzung als Sprecher bestätigt wurde. Vertreterin bleibt Birgit Homann .

Die Folgen der Corona-Pandemie seien für die Menschen und die Unternehmen in Ascheberg eine erhebliche Belastung. Die Gemeinde müsse hier durch gezielte Unterstützungen und auch durch kluge Entlastungen von Bürgern und Unternehmen dafür sorgen, dass „wir unseren Wohlstand und unsere erheblichen Finanzspielräume nicht verlieren“.

Darüber hinaus wolle die SPD eine zukunftsorientierte Gesamtpolitik umsetzen, die das soziale Miteinander fördere und den Klimaschutz voranbringe. Hierzu gehöre eine vernünftige Verkehrswende genauso dazu wie eine attraktive Gestaltung der Ortskerne hin zu einer besseren Aufenthaltsqualität. Viele Bürger wollten nicht mehr hinnehmen, dass alle Verkehrsflächen einseitig dem (auch ruhenden) Autoverkehr zur Verfügung gestellt werden. Die SPD-Fraktion werde sich weiterhin intensiv für eine kluge und zukunftsweisende Neuaufteilung der Verkehrsflächen einsetzen.

Im Bereich der Schulen sei die Gemeinde gut aufgestellt. Schon vor der Kommunalwahl wurde die Digitalisierung der Schulen auf ein sehr gutes Niveau gebracht. Dieser Weg müsse konsequent weiter verfolgt werden.

Die SPD-Fraktion freue sich auch auf die Zusammenarbeit mit den anderen fünf Fraktionen im Rat der Gemeinde und hege die Hoffnung, dass künftig intensiver darum geworben werde, Mehrheiten auch jenseits der größten Fraktion durch Argumente und gute Beratung zu gewinnen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.