Die Urne für die Wahl zum Seniorenbeirat ist geöffnet. „Ich schätze, dass wir auf eine Wahlbeteiligung von 45Prozent plus x kommen werden“, berichtete Jürgen Stenkamp (rechts). Am Montag, dem Tag an dem die Frist zur Abgabe der Wahlscheine war, seien noch einmal 45 Briefe abgegeben worden. Die Senioren – alle Menschen ab 60 Jahre in Ascheberg – durften bis zu sechs Kandidaten wählen. „Deswegen wird das Auszählen einige Zeit dauern, wir werden auch noch einmal nachzählen“, erklärt Stenkamp, der mit Theresa Kletzel die Aufgabe übernehmen wird. Bekanntgegeben wird das Ergebnis am Donnerstag um elf Uhr im Bürgerforum. Dann sind auch die Kandidaten vor Ort.