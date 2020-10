Vor dem Verwaltungsgericht in Münster landete ein Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Ascheberg aus dem Oktober 2017. Auslöser war eine Brandmeldeanlage, deren Alarm sich beim Eintreffen der Wehr als Fehlalarm herausgestellt hatte. Die Gemeinde stellte die Kosten für den Einsatz einem Sicherheitsdienst in Rechnung. Der klagte deswegen gegen die Gemeinde. Eine Entscheidung in der Angelegenheit wird das Gericht den Beteiligten schriftlich zustellen.

Die Langversion: Der Alarm der Brandmeldeanlage wurde an einen beauftragten Sicherheitsdienst weitergeleitet. Weil der den Besitzer des Gebäudes telefonisch nicht erreichen konnte, alarmierte er die Feuerwehr. Am 2. Februar 2018 stellte die Gemeinde dem Sicherheitsdienst 416,50 Euro für den Einsatz in Rechnung. An den Sicherheitsdienst habe sie die Rechnung adressiert, weil das Alarmieren nicht im Auftrag des Gebäudebesitzers erfolgt sei. Dem hielt der Kläger entgegen, einem Sicherheitsdienst sei es nicht zuzumuten, bei einer Brandmeldung zunächst vor Ort zu überprüfen, ob tatsächlich ein Brand vorliege oder es sich um einen Fehlalarm handele. Im Brandfall sei höchste Eile geboten. Zudem ergebe sich aus dem Meldeplan von Sicherheitsdienst und Beisitzer, dass im Alarmfall „Feuer“ die Wehr zu informieren sei. Der Sicherheitsdiens führt zudem aus, dass er als Rechnungsadressat nur in Frage komme, wenn die Haftung des Eigentümers nicht greife oder die Brandmeldung durch den Dienst mutwillig erfolge.

Folge das Gericht nicht den Argumenten des Sicherheitsdienstes, müsse er jede Dienstleistung einer Alarmmeldung ablehnen, da er jede Meldung zeitaufwendig prüfen oder er für jeden Fehlalarm haften müsse. Die Entscheidung soll innerhalb von 14 Tagen veröffentlicht werden.