In der Corona-Krise ist alles etwas anders. Auch bei der Blutspende ist das eine oder andere neu. Was sich aber nicht verändert hat, ist die Relevanz solcher Spenden, denn auch in dieser außergewöhnlichen Zeit werden Blutkonserven dringend benötigt. Und so hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK) am Dienstag und Mittwoch zur Blutspende ins Jochen-Klepper-Haus in Herbern eingeladen.

Vieles war anders. Zum einen sind es die Ein- und Ausgänge, die separat benutzt werden müssen. Hier sollen die Spender sich möglichst nicht über den Weg laufen. Die Liegen für die Blutspender sind mit genügend Abstand versehen, vor der Spende wird Fieber gemessen. Ebenfalls werden nicht, wie sonst üblich, Schnittchen oder Brötchen nach der Spende gereicht. Aber um den Herbernern nach ihrer Spende trotzdem mit einer Stärkung zu belohnen, wurden ihnen Lunchpakete mitgegeben. „Die haben wir am Montag alle einzeln verpackt, die frischen Rosinenbrötchen stecken wir natürlich am Tag der Spende herein“, erzählte Sophia Schafmann. Insgesamt warteten am Dienstag 114 Pakete darauf, von Spendern entgegengenommen zu werden. „Mittwoch haben sich ebenfalls 100 Spender angemeldet. Wir packen wahrscheinlich noch welche nach“, sagte Claudia Närdemann vom DRK-Team der Ortsgruppe Herbern.

In den Lunchpaketen wurden eine Flasche Wasser, ein Rosinenbrötchen, Müsli etwas Süßes zum Naschen sowie noch ein Schlauchschal vom DRK hereingepackt. Sophia Schafmann hat die Tüten mit vier Schülern der Profilschule, die am derzeitigen Projekt „Sozial Genial“ teilnehmen zusammengestellt. „Das war schnell gemacht und die Blutspender freuen sich wenn sie ihr Lunchpaket mitnehmen dürfen“, sagte Schafmann. Dass die vielen freiwilligen Spender den DRK-Ortsverein in Herbern nicht im Stich lassen, zeigt sich schon an den ersten Zahlen. „Wir hoffen, dass wir die 200er Marke knacken. Eigentlich muss es dieses Mal wieder klappen, denn wir haben schon 100 Voranmeldungen“, betonte Claudia Närdemann vor dem Start.