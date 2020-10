Die COVID 19 Pandemie erzwingt überall, Vorgänge und Abläufe neu zu gestalten, sie den Erfordernissen anzupassen. So auch bei der Ascheberger Tafel.

Martin Hörster , Vorsitzender des Ascheberger Tafel berichtet über die wichtigsten Beschlüsse, die der Vorstand vor dem Hintergrund veränderter Anforderungen durch die Pandemie in seiner jüngsten Sitzung beschlossen hat. „Wir müssen feststellen, dass die Zahl der Bedarfsgemeinschaften, die regelmäßig Waren in Herbern abholen, deutlich gesunken ist“, stellt er fest. „Wir können nicht einschätzen, ob und wie stark der Faktor Pandemie hierbei eine Rolle spielt. Deshalb wollen wir auch die Ausgabe in Herbern nicht gänzlich einstellen. Wir werden prüfen, ob eine 14-tägige Ausgabe möglich ist“, erklärt Hanna Schlinge weiter, die die Ausgabe in Herbern mit betreut.

Das ist aber nicht das einzige Problem, auf dass die Ascheberger Tafel reagieren muss. Fast alle Helferinnen und Helfer sind jenseits der 60, viele auch jenseits der 70 und schon allein dadurch Risikogruppe. Einige haben sich schon zurückgezogen, weitere werden folgen. „Das ist auch richtig so“ ergänzt Hörster, „jeder muss für sich einen eigenen Weg finden. Was immer auch für jeden Einzelnen der richtige Weg ist, für uns ist das absolut in Ordnung.“ Neue, auch jüngere Helfer sind darum sehr willkommen.

Die Jahresversammlung, die traditionell im Januar stattfindet, wird der Verein in den Sommer verlegen. Hörster: „Zur jetzigen Zeit ist Kontaktvermeidung angesagt. Wir hoffen, dass im Sommer das Infektionsgeschehen zurückgeht oder wir die Möglichkeit haben, die Versammlung im Freien abzuhalten.“

Zu guter Letzt hat Hildegard Fenski noch eine Bitte an die Tafel-Unterstützer: „Die üblicherweise im November stattfindende Aktion „Kauf 2 gib 1“ wird aufgrund der Pandemie ausfallen. Auch hier gilt: Kontakte vermeiden. In allen Supermärkten in Ascheberg, Davensberg und Herbern stehen Sammelkörbe für Lebensmittelspenden bereit. Es würde uns freuen, wenn Sie diese für Lebensmittelspenden nutzen würden.“