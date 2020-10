Zur 17. und letzten Tour des Jahres 2020 ist gestern Morgen Speiche 04 vom Katharinenplatz in Richtung Rinkerode aufgebrochen. Vieles war neu im Corona-Jahr, so verzichteten die Freizeitradler auch auf das traditionelle Abschlussfrühstück, bei dem Bilanz gezogen wird.

„Alles war irgendwie anders und unbekannt“, resümierte Alfons Voss , der die Gruppe ins Leben gerufen hat und anführt. Im März war nicht an eine gemeinschaftliches Radeln ums Dorf zu denken. So war Speiche 04 froh, dass es am 24. Juni mit der ersten Fahrt des Jahres überhaupt los ging. Das Virus war aber bei allen Runden sichtbar. „Die Beteiligung war das ganze Jahr nicht so gut wie in den vergangenen 16 Jahren“, resümiert Voss. Zwei Dauer-Mitradlern, Lucie Leibeling und Bernhard Dalhaus, erwies man die letzte Ehre.

In diesem Jahr begnügten sich die Freizeitradler mit nur einer Tagestour. Burg Kakesbeck und das Schloss Senden waren interessante Ziele. „Weil es schwer war, in der Corona-Zeit etwas zu planen, ist es bei dieser interessanten Tour geblieben und keine zweite Tagesfahrt dazugekommen“, erklärt Voss. Er verabschiedete die Runde mit der Hoffnung, dass es nächstes Jahr schon im März mittwochs um 9 Uhr vom Katharinenplatz aus losgeht.