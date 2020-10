Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wird die Gräbersegnung am Nachmittag des Allerheiligentages schlichter gestaltet, teilt die Pfarrei St. Lambertus mit. Die Namen der in den vergangenen zwölf Monaten verstorbenen Gemeindemitglieder werden bereits in den morgendlichen Sonntagsmessen des 1. November verlesen und meditativ bedacht. Die jeweilige Gräbersegnung in Davensberg, Herbern und Ascheberg beginnt zu den angegebenen Zeiten mit einem ganz kurzen Impulsgebet an zentraler Stelle der Friedhöfe. In Herbern erfolgt es um 15 Uhr durch Pfarrer Günther Lube, in Ascheberg um 15.30 Uhr durch Pfarrer Stefan Schürmeyer und in Davensberg um 16 Uhr mit Pfarrer Marc Heilenkötter.

Die Familien können sich zu diesem Zeitpunkt bereits beim Verstorbenen versammeln, die Seelsorger kommen hinzu und segnen mit Weihwasser die Grabstätte. So sollen große Menschenansammlungen vermieden werden.

Die schlichten Holzkreuze mit dem Namen der verstorbenen Personen aus St. Lambertus in Ascheberg mit dem Geburts- und Sterbedatum liegen rund um diesen Feiertag hinten in der Werktagskapelle der St. Lambertus-Kirche aus. Dort können sie gerne von den Hinterbliebenen mitgenommen werden, um zuhause noch persönlich Trost zu spenden. Nicht abgeholte Kreuze werden ins Pfarrbüro gegeben.