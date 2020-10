„Wir sind begeistert von dieser guten Nachricht - Morgenrot für Windkraft-Pläne - nach jahrelanger Flaute“, erklärt Marie Voß , Sprecherin der Grünen in Ascheberg. Endlich könne nun auch die Gemeinde Ascheberg von der Windenergie profitieren - wie es alle Gemeinden rundum bereits tun. „Einen Großteil dieses Erfolges verdanken wir Dr. Bert Risthaus und seinem Team, die hartnäckig und unermüdlich für dieses Projekt über Jahre gearbeitet haben. Sogar nach Berlin sind sie gefahren, um die Verantwortlichen zu überzeugen“, freut sich Heinz Wesselmann von die Grünen. Damit sei es wieder möglich, die hoch gesteckten Ziele des Klimaschutzkonzeptes zu erreichen. Voß: „ Selbst wenn jetzt noch nicht alles in trockenen Tüchern ist, kann doch hoffnungsvoll nach vorn geblickt werden. Ein Bürgerwindpark, an dem möglichst viele finanziell beteiligt werden, ist für die Gemeinde lukrativ und ökologisch sehr wertvoll.“ Den Grünen ist es eine Herzensangelegenheit, den Begriff „Bürgerwindpark“ mit Leben zu füllen: Nachteile sollten ausgeglichen und Vorteile möglichst vielen zugute kommen. Diese künftigen Aufgaben in der Rats- und Öffentlichkeitsarbeit werden die Grünen nach Kräften begleiten. Neben der Windenergie gilt es nun auch die im Klimakonzept genannten weiteren Felder zu beackern: Photovoltaik, Gebäudesanierung, Verkehrskonzepte – alles werde mit erheblichen Mitteln von Bund, Land NRW und der EU gefördert.

Die Grünen resümieren: Ein wichtiger Beitrag der Gemeinde zum Klimaschutz ist nun möglich, nicht zuletzt im Hinblick auf die Zukunft unserer Kinder und Enkel.