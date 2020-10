Die Pendler nach Münster und andere Nutzer der Autobahn 1 müssen sich eine Woche länger gedulden. Die Arbeiten an dem Fahrstreifen in Richtung Dortmund werden nicht in der letzten Oktober-Woche fertig. „Wir werden sm 8./9. November den Verkehr, der jetzt vierspurig auf der Fahrbahn nach Bremen unterwegs ist, auf die gewohnten Seiten zurückverlegen“, erklärt ein Sprecher von Straßen.NRW auf WN-Anfrage. In der Folge fließe der Verkehr in Richtung Münster also wieder normal.

Auf der anderen Seite sind die Arbeiten noch nicht komplett abgeschlossen. Dort, so der Sprecher werden die linke Spur anfangs nicht zur Verfügung stehen, weil dort noch etwas getan werden müsse. Der Verkehr fließen über Standstreifen und rechter Fahrspur.

Der Asphalt sei inzwischen aufgebracht, informiert Straßen.NRW über den Stand der Arbeiten. Jetzt müssten noch Fugen geschnitten werden. Zudem fehlen noch die Markierungen. Da sie nur bei Trockenheit aufgebracht werden können, hoffen die Straßenbauer auf einen regenfreien Tag, „Das macht uns Kopfschmerzen, deswegen werden wir auch nicht früher fertig“, informiert der Sprecher.